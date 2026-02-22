Külföld :: 2026. február 22. 16:14 ::

Fegyveres próbált behatolni Mar-a-Lagóba, agyonlőtték

Egy ember megpróbált behatolni Mar-a-Lagóba, az amerikai elnök floridai klubjába. A Secret Service agyonlőtte - írja a The Telegraph nyomán a 24.

A férfinál a hatóságok szerint egy sörétes puska és egy benzineskanna volt. Az agyonlőtt férfi a húszas éveiben járt, és hajnali fél kettő körül próbált betörni a klub területére.

Donald Trump eközben Washington D.C.-ben volt.

Trump ellen több merényletet követtek már el. A pennsylvaniai Butlerben egy lövedék súrolta a fülét, egy férfi pedig golfozás közben akarta lelőni.