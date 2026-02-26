Külföld :: 2026. február 26. 06:55 ::

A német parlament illetékes bizottsága jóváhagyta a hadsereg drónbeszerzési terveit

A német parlament alsóházának költségvetési bizottsága szerdán jóváhagyta kamikazedrónok beszerzését 540 millió euró (203 milliárd forint) értékben a német hadsereg (Bundeswehr) számára a Helsing és a Stark Defence német hadiipari vállalatoktól.

A bizottság mindemellett egymilliárd eurós felső plafont is meghatározott a drónbeszerzés tekintetében, a német védelmi tárcának pedig előírta, hogy küldjön visszajelzést a drónvásárlásokról, mielőtt a törvényhozás további beszerzéseket hagyna jóvá.

Boris Pistorius német védelmi miniszter fontos lépésnek nevezte a döntést, mondván, hogy a német hadsereg profitál az ukrajnai háború tapasztalataiból és az ukrán féllel történő fegyverzeti együttműködésből. Rávilágított, hogy az ilyen jellegű fegyverrendszerek kulcsfontosságúvá váltak Ukrajnában.

"Bármennyire is igaz, hogy a drónok uralják a jelenlegi háborút Ukrajna és Oroszország között, ugyanúgy igaz, hogy senki sem tudja megmondani, hogy ez öt év múlva is így lesz-e" - mondta ugyanakkor Pistorius a parlament védelmi bizottsága ülését követően.

A német védelmi tárca tervei szerint 4,4 milliárd eurót költenének kamikazedrónokra az elkövetkező években. Ebből már több ezret megrendeltek a beszerzések első körében.

A német hadsereg tesztelte a harci eszközöket saját követelményeinek megfelelően, így Németország az Ukrajnában használtaknál eltérő típusokat fog kapni.

Christian Freuding altábornagy, a szárazföldi haderő főparancsnoka szerint Németország hat alakulatot akar kamikazedrónokkal felszerelni, a közepes hatótávolságú fegyverekkel felszerelt első üteget jövőre hoznák létre, a többit pedig 2029-ig.

(MTI)