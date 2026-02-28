Külföld :: 2026. február 28. 07:47 ::

Kanada Izrael és Irán elhagyására szólította fel állampolgárait

A kanadai külügyminiszter pénteken felszólította a kanadai állampolgárokat, hogy hagyják el a közel-keleti térség "biztonsági szempontból kiszámíthatatlan részeit", a többi között Izraelt és Iránt.

Közleményében - amelyben Libanont és a palesztin területeket is említi - Anita Anand óvatosságra intette a térségben élő kanadaiakat és azt kérte tőlük, figyeljék a helyi és nemzetközi sajtót, valamint kövessék a helyi hatóságok utasításait, beleértve egy esetleges menedék keresésére vonatkozóakat is.

Anand hangsúlyozta, hogy a figyelmeztetés különösen fontos lehet az Iránban tartózkodók számára, Kanadának ugyanis nincs diplomáciai képviselete a síita államban, és Ottawa csak "rendkívül korlátozott" mértékben tudna baj esetén konzuli segítséget biztosítani, "különösen aktív konfliktus esetén".

(MTI)