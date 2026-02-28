Külföld :: 2026. február 28. 09:06 ::

A tálib emirátus kész a párbeszédre Pakisztánnal - nyilván Kaja Kallas szavaira is összerezzentek

Afganisztán kész diplomáciai úton rendezni konfliktusát Pakisztánnal - közölte pénteken a kabuli tálib kormány szóvivője, hozzátéve, hogy a két szomszédos ország között néhány napja kirobbant harcoknak civil áldozatai is vannak.

Zabihullah Mudzsáhid elmondta, hogy a csütörtök éjszakai pakisztáni légicsapások a fővárost, Kabult, valamint - a tálibok bástyájának számító - Kandahár és Paktia tartományokat érintették, pénteken pedig légitámadás érte Paktika, Hoszt és Lagmán tartományokat is.

"Az Afganisztáni Iszlám Emirátus mindig is párbeszéd útján próbálta megoldani ügyeit, és ezt most is így szeretnénk" - jelentette ki a szóvivő.

Iszlámábád és Kabul között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született.

Az újabb harcokat Havádzsa Ászif pakisztáni védelmi miniszter pénteken "nyílt háborúnak" nevezte, azt vetve az afganisztáni tálibok szemére, hogy "India gyarmatává" változtatták Afganisztánt, a világ minden tájáról fegyvereseket gyűjtöttek össze, és elkezdték "exportálni a terrorizmust".

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának egyik tisztségviselője a sajtó megkeresésére azt közölte, Washington támogatja Pakisztánt az önvédelemben, kiemelve, hogy "a tálibok továbbra sem kötelezték el magukat a terrorizmus elleni harc mellett és Afganisztánt a terroristacsoportok még mindig bázisként használják".

Kaja Kallas dörgedelmei

António Guterres ENSZ-főtitkár, valamint Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a feszültség csökkentését és a vitás kérdések párbeszéd útján történő megoldását sürgette.

"Az afganisztáni területet nem lehet arra használni, hogy onnan fenyegessenek vagy megtámadjanak más országokat, az EU pedig felszólítja Afganisztán de facto hatóságait, hozzanak hatékony intézkedéseket minden, afgán területen működő terrorszervezet ellen" - szögezte le Kallas.

Iszlámábád régóta azzal vádolja a kabuli tálib vezetést, hogy nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló terroristacsoportok, főképp a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) ellen, amely rendszeresen hajt végre merényleteket Pakisztánban.

(MTI)