Külföld :: 2026. február 28. 21:21 ::

Macron szerint nekik nem szóltak előre - a légicsapások helyett a diplomáciát választanák

Emmanuel Macron francia elnök néhány órával az Iránban indított izraeli-amerikai offenzíva kezdete után szombaton kijelentette, hogy ismét a diplomáciai munkának kell érvényesülnie, mert szerinte az iráni nukleáris válságot és az iráni nép "legitim jogait arra, hogy meghallgatásra találjon" nem lehet légicsapásokkal megoldani.

"Remélem, hogy minden hasznos kezdeményezést meg tudunk tenni, hogy a diplomáciai munka visszanyerje jogait" - mondta az államfő a hivatalában összehívott védelmi és nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülésének kezdetén.

"Senki sem gondolhatja, hogy az iráni nukleáris program, a ballisztikus tevékenység, a regionális destabilizációk kérdése a légicsapásokkal egyszerűen csak megoldódnak, és természetesen az iráni nép legitim jogait is figyelembe kell venni, hogy meghallgatásra találjon" - hangsúlyozta a francia államfő.

"Az utóbbi hónapokban azt fejezte ki (a nép), még ha rettenetesen meg is torolták, hogy saját maga kíván dönteni a sorsáról, és ez is egyike azoknak a dolgoknak, amelyek védelmében mindent meg kell tennünk" - tette hozzá.

"Franciaországot nem figyelmeztették és nem vonták be (a légicsapásokba), ahogy a régió országait és szövetségeseinket sem" - jelezte Emmanuel Macron, miniszterelnöke, Sébastien Lecornu, valamint a kormány illetékes tagjai és magas rangú katonai tisztek jelenlétében.

A köztársasági elnök megerősítette, hogy Franciaország "abszolút prioritása" állampolgárainak és a régióban lévő "katonai jelenlétének" biztonsága. "Ez azt jelenti, hogy minden olyan ország mellett állunk, amelyeket jelenleg érint az iráni válaszcsapás, vagy amelyek területi integritásukat, szuverenitásukat fenyegetve érzik emiatt" - mondta Emmanuel Macron, elsősorban a Perzsa-öböl menti országokra utalva.

(MTI)