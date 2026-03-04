Külföld :: 2026. március 4. 08:40 ::

Az Egyesült Államok kábítószer-ellenes műveletet indított Ecuadorban

Közös kábítószer-ellenes műveletet indítottak Ecuadorban az amerikai és ecuadori katonai erők - közölte szerdán az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

"Határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák ellen, akik erőszakkal és korrupcióval régóta félelemben tartják az egész térség lakosságát" - fogalmaztak a közleményben.

Daniel Noboa ecuadori elnök hétfőn jelentette be, hogy a dél-amerikai ország "új szakaszba lép a kábítószer-terrorizmus és az illegális bányászat elleni küzdelemben", és márciusban "közös műveleteket" hajtanak végre a régióbeli szövetségesekkel, köztük az Egyesült Államokkal.

"Számunkra az ecuadoriak biztonsága a legfontosabb, és küzdeni fogunk azért, hogy az ország minden szegletében béke legyen" - írta az elnök az X-en.

Ecuador a Kolumbiából, Bolíviából és Peruból származó kokain fontos tranzitországának számít az Egyesült Államokba és Európába vezető csempészútvonalon.

(MTI)