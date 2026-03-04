Külföld :: 2026. március 4. 20:03 ::

Az Air France felfüggeszti havannai járatait a kubai üzemanyaghiány miatt

Az Air France felfüggeszti járatait Havannába a kubai üzemanyaghiány miatt, március végétől legalább június közepéig - jelentette be szerdán a francia légitársaság.

"A kubai üzemanyaghiány és annak gazdasági és turisztikai tevékenységre gyakorolt hatása miatt a légitársaság járatai a Párizs-Charles de Gaulle repülőtér és Havanna között ideiglenesen felfüggesztésre kerülnek március 29. vasárnaptól kezdődően" - írta közleményében az Air France.

"A jelen helyzet szerint és az utazási célpont helyzete javulásának függvényében az újraindulás június 15-től várható" - tette hozzá a légitársaság, amely eddig heti háromszor közlekedett a karibi szigetre Boeing 787-es nagy kapacitású repülőgéppel.

Az Air France hangsúlyozta, hogy a foglalással rendelkező és a törlésekben érintett ügyfeleket "egyénileg e-mailben, SMS-ben és az Air France applikációján keresztül" fogják értesíteni.

"Javasolni fogunk nekik elhalasztást, jóváírást vagy teljes visszatérítést díjmentesen" - tette hozzá a légitársaság, amely jelezte, hogy "sajnálja ezt a helyzetet".

Az elmúlt években Kubát megrázó energiaválság január óta jelentősen súlyosbodott, miután Nicolás Maduro venzuelai elnök elfogását követően Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a szigetre.

A Kubában tapasztalható ellátási nehézségek miatt az Air France gépei jelenleg technikai leszállást végeznek a Bahamákon tankolás céljából.

Az Air France előtt több nemzetközi légitársaság is bejelentette kubai járatainak felfüggesztését: február 11-én két orosz, a Rosszija Airlines és a Nordwind Airlines tett így, közvetlenül három kanadai cég (Air Canada, WestJet és Air Transat) után.

(MTI)