Közepes erejű földrengés volt a törökországi Tokat tartományban

Közepes erejű, 5,5-ös földrengés rázta meg péntekre virradóra a Törökország középső részén lévő Tokat tartományt, áldozatokról és károkról egyelőre nem tudni. A rengést a szomszédos térségekben is észlelték.

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) tájékoztatása szerint a földmozgás Niksar városában történt, 6,4 kilométeres mélységben.

Helyszíni beszámolók szerint a rengések miatt többen az utcára szaladtak, és bár azóta nem észleltek utórengést, a Habertürk török hírcsatorna úgy tudja, sokan egyelőre nem mernek hazatérni, inkább - a hideg ellenére - az utcán vagy autóikban várakoznak.

Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások. Az ország történetének legsúlyosabb földrengése 2023 februárjában következett be a délkeleti Gaziantep térségében; az akkori földmozgásokban több mint 53 ezren haltak meg Törökországban és mintegy hatezren a szomszédos Szíriában. A katasztrófában több száz ezer épület is megsérült vagy megsemmisült.

(MTI)