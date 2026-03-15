Külföld :: 2026. március 15. 06:50 ::

Átvette a Károly-díjat Marija Kolesznyikova, a fehérorosz ellenzék ismert alakja

Károly-díjjal tüntették ki szombaton Aachenben Marija Kolesznyikovát, a 2020-as fehérorosz kormányellenes tömegtüntetések egyik vezető alakját, aki korábbi börtönbüntetése miatt eddig nem vehette át személyesen az elismerést.

Kolesznyikovának a díjat eredetileg 2022-ben ítélték oda Szvjatlana Cihanouszkaja és Veronyika Cepkalo ellenzéki vezetőkkel együtt a demokrácia és a szabadság melletti kiállásukért, ám az aktivista bebörtönzése miatt akkor nem vehette át a kitüntetést. A Nemzetközi Nagy Károly-díj az egyik legjelentősebb európai kitüntetés, amelyet 1950 óta ítélnek oda az Európa egyesítésének ügyében érdemeket szerzett személyiségeknek és intézményeknek.

A 43 éves ellenzéki aktivista az aacheni városházán tartott díjátadón elmondta: "most mutatkozik meg igazán, mit jelentenek az európai értékek". Szavai szerint "nem a hatalom, nem a félelem és nem az erőszak számít, hanem azok az emberek, akik összetartanak, megőrzik méltóságukat, és kiállnak a szabadság mellett". Hozzátette: időnként úgy tűnhet, hogy az agresszió hangja a legerősebb, de végül a demokrácia és a szabadság melletti kiállásnak kell felülkerekednie.

Kolesznyikova a 2020-as fehérorosz elnökválasztást követő tömegtüntetések egyik vezető alakja volt. A demonstrációkat erőszakkal verték le, több ezer ellenzéki támogatót börtönbe vetettek, köztük őt is. Az aktivistát tavaly decemberben több mint 120 politikai fogollyal együtt engedték szabadon, azóta Berlinben él. Beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy Fehéroroszországban továbbra is több mint ezer politikai fogoly van börtönben.

(MTI)