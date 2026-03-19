2026. március 19. 17:18

Szlovéniában is beavatkozott a választásba az izraeli Black Cube

Uniós vizsgálatot kért Robert Golob szlovén kormányfő csütörtökön, amiért egy izraeli hírszerző cég feltehetően beavatkozott az ország választási folyamatába. Szlovéniában március 22-én rendezik a választást.

Az ügy középpontjában a választási kampány hajrájában nyilvánosságra került, titokban rögzített hang- és videófelvételek állnak, amelyeken ismert szlovén közéleti és gazdasági szereplők informális beszélgetésekben a politikai befolyásról, kapcsolatrendszerekről és korrupciógyanús ügyekről beszélnek.

A szlovén hírszerzés a nemzetbiztonsági tanács ülésén szerdán közölte: olyan tényeket tárt fel, amelyek közvetlen külföldi beavatkozásra utalnak. Vojko Volk, a miniszterelnöki hivatal nemzetbiztonsági államtitkára elmondta: a rendelkezésre álló adatok szerint a Black Cube izraeli magánhírszerző cég képviselői az elmúlt hónapokban többször jártak Szlovéniában, és tevékenységük során fedett módszereket alkalmazhattak, köztük rejtett hang- és képrögzítéseket.

Golob az ügy kapcsán bírálta az ellenzéket, és azt mondta, egyes politikai szereplők készek külső szereplőkkel együttműködni a hatalom megszerzése érdekében.

Janez Jansa, az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt vezetője elismerte, hogy találkozott a cég egyik képviselőjével, de tagadta az ügyben való érintettségét.

Damjan Petric, a szlovén rendőrség vezetője elmondta: a rendőrség vizsgálja a felvételek hitelességét, keletkezésük körülményeit és terjesztését, az eljárás jelenleg információgyűjtési szakaszban van.

Az ügy a választási kampány utolsó napjaiban éles belpolitikai vitát váltott ki Szlovéniában.

(MTI)