Külföld :: 2026. március 22. 22:37 ::

Több francia nagyvárost megőrzött a baloldal a helyhatósági választások második fordulójában

Több francia nagyvárosban, Párizsban, Marseille-ben és Lyonban is a baloldali jelöltek nyerték meg az első becslések szerint a francia helyhatósági választások vasárnapi második fordulóját és adhatják a polgármestereket a következő hat évre.

Az Ipsos BVA közvélemény-kutatóintézetnek az urnazárást követő becslése szerint Párizsban a szocialista Emmanuel Grégoire-t - aki a leköszönő polgármesternek, Anne Hidalgónak az első helyettese volt - a szavazatok 53,1 százalékával választották meg polgármesternek a 38 százalékos támogatottságot kapott jobboldali Rachida Datival és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország jelöltével, Sophia Chikirouval szemben, aki pedig 8,9 százalékot ért el.

Franciaország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben Benoît Payan szocialista polgármester 54,6 százalékkal választották újra, a középkeleti Lyonban is az eddigi polgármester, a baloldali összefogás jelöltje, Grégory Doucet győzött 53 százalékkal az Ipsos BVA becslése szerint.

A baloldal ugyanakkor több közepes városban is alulmaradt (Limoges, Clermont-Ferrand, Besançon, Brest), és Toulouse-ban sem sikerült győznie, itt a jobbközép Köztársaságiak adhatják a polgármestereket.

(MTI)