Krétán kötött ki a Gerald R. Ford amerikai repülőgép-hordozó a fedélzetén keletkezett tüzet követő javítási munkálatokra

Krétán kötött ki az Egyesült Államok legnagyobb és legújabb repülőgép-hordozója, a Gerald Ford a fedélzetén keletkezett tüzet követő javítási munkálatokra - közölték vasárnap katonai források.

A tájékoztatás szerint a hadihajó a Szúda-öbölben található amerikai bázison fog átesni javításon, miután a Vörös-tengeren való bevetéséről tért vissza. A hajó központi mosodájában - az amerikai hadsereg szerint az iráni konfliktusban történt harccselekményektől függetlenül - március 12-én tűz ütött ki, amely a The New York Times szerint jelentős anyagi károkat okozott, elpusztítva több száz fekhelyet, ami miatt tengerészgyalogosok századi a padlón vagy asztalokon kénytelenek tölteni az éjszakát. Két haditengerész könnyebben megsérült.

Az amerikai sajtó beszámolója szerint gondok voltak eltömődött WC-kkel is a fedélzeten, ami miatt sorok alakultak ki működőképes illemhelyek előtt.

Az amerikai hadsereg területileg illetékes parancsnoksága azt közölte az X-en, hogy a Gerald Ford hajtóműve nem sérült meg a tűzben, a hajó teljes mértékben bevetésre alkalmas.

A Gerald Ford február elején érkezett a Közel-Keletre az Iránnal egyre élesedő feszültségek közepette, amelyek február 28-án az izraeli-amerikai légicsapások megindulásában csúcsosodtak ki.

A térségbe az Egyesült Államok hetek óta erősítést is telepített, így az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót is.

A Ta Nea című athéni hírlap arról számolt be, hogy javító- és ellátóhajókat lehetett látni vasárnap a Szúda-öbölben. A lap szerint a haditengerészet szakértői fogják most megvizsgálni a tűz okát.

A görög sajtó a bázison lévő görög haditengerészeti illetékesekre hivatkozva azt közölte, hogy a javítási munkálatok legalább egy hetet fognak igénybe venni.

A Gerald Ford kilenc hónapja tartózkodik a nyílt tengeren, korábban a karibi térségben vett része műveletekben, ahol az amerikai hadsereg drogcsempészettel gyanúsított csónakokra mért légicsapást, szankcióval sújtott tankereket tartóztatott fel és elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

(MTI)