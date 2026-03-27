Horvátország közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzését készíti elő

Horvátország közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzését készíti elő mintegy 400-500 millió euró értékben - közölte Ivan Anusic védelmi miniszter a Jutarnji List című napilap beszámolója szerint.

A tárcavezető elmondta: elkészült a fegyveres erők technikai-taktikai tanulmánya, és hamarosan döntés születhet a beszerzendő rendszer típusáról. A lehetséges jelöltek között a norvég-amerikai fejlesztésű NASAMS, a német IRIS-T SLM és a francia VL MICA szerepel. A tervek szerint két légvédelmi üteget vásárolnának, amelyek egyike Zágráb térségében, a másik az ország keleti részén állhat szolgálatba.

Anusic emlékeztetett arra, hogy korábban előrehaladott tárgyalások folytak az izraeli Dávid Parittyája rakétavédelmi rendszer beszerzéséről, azonban tavaly megszakították őket, miután Zoran Milanovic államfő megtiltotta a katonai együttműködést Izraellel.

Horvátország jelenleg öt Mistral 3 rövid hatótávolságú légvédelmi üteggel rendelkezik, amelyeket egy 2022-ben kötött, 72 millió euró értékű szerződés alapján szerez be.

A közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzését a horvát védelmi minisztérium az idei év legfontosabb katonai projektjének tekinti; ez várhatóan késlelteti a haditengerészet számára tervezett két korvett beszerzéséről szóló, mintegy egymilliárd eurós szerződés megkötését.

(MTI)