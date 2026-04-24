2026. április 24. 14:24

Cigányt cseréltek az országos nemzetiségi önkormányzatukban

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatában megüresedett országos nemzetiségi mandátumot adott ki pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024-es választásán Balogh Mihály a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete listájáról szerzett mandátumot, de a képviselő április 20-án lemondott.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

A jelölőszervezet a rendelkezésre álló határidőn belül kérte, hogy a mandátumot a lista 24. helyén szereplő Fercsák Lászlónak adják ki.

Mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi előírásoknak, az NVB pénteken kiadta a mandátumot Fercsák Lászlónak.

Az NVB határozata nem jogerős, az ellen három napon belül lehet jogorvoslatot kérni.

(MTI)