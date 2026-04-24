2026. április 24. 14:57

Maduro bukására fogadott a venezuelai amerikai műveletben résztvevő egyik katona - börtönbüntetést is nyerhet vele

Őrizetbe vettek egy amerikai katonát, aki 410 ezer dollárt nyert a fogadási piacon a venezuelai elnök elleni rajtaütésre tett, bennfentes információkon alapuló fogadásaival - jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.

Az amerikai különleges erők katonáját, aki részt vett a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló katonai műveletben, azzal vádolják, hogy a küldetéssel kapcsolatos titkos információkat használt fel több mint 400 ezer dollár nyeremény eléréséhez egy online fogadási piacon - jelentették be szövetségi tisztviselők.

Gannon Ken Van Dyke, az amerikai különleges erők katonája, aki részt vett a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló januári katonai műveletben, a tervezett akcióval kapcsolatos titkos információk birtokában tett szert nagy összegű nyereményekre a Polymarket fogadási oldalon.

Az igazságügyi minisztérium személyes haszonszerzés céljából történő kormányzati titkos információk jogellenes felhasználásával, nem nyilvános kormányzati információk ellopásával, árucikkcsalással, elektronikus csalással és jogellenes pénzügyi tranzakcióval vádolta meg. Évekre szóló börtönbüntetéssel kell szembenéznie.

A szövetségi ügyészség szerint a 38 éves Van Dyke részt vett Maduro elfogásának megtervezésében és az akció végrehajtásában. Annak ellenére, hogy titoktartási megállapodásokat írt alá, amelyekben megígérte, hogy nem ad ki "semmilyen titkos vagy érzékeny információt" a műveletekkel kapcsolatban, az ügyészek szerint a katona ezeket az információkat felhasználta arra, hogy számos fogadást kössön arra, hogy Maduro 2026. január 31-ig elveszíti hatalmát.

A Polymarket, a világ egyik legnagyobb előrejelzési piaca, közölte, felfedezte, hogy valaki titkos kormányzati információk alapján kereskedik, értesítette az igazságügyi minisztériumot, és együttműködött a nyomozásban. "A bennfentes kereskedelemnek nincs helye a Polymarketen" - írták a vállalat közleményében.

A jóslatpiacokat felügyelő szövetségi ügynökség, az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) csütörtökön bejelentette, ugyancsak panaszt nyújtott be Van Dyke ellen.

A panasz szerint Van Dyke december 26-án - alig több mint egy héttel azelőtt, hogy az amerikai erők Caracasba repültek és elfogták Madurót - 35 ezer dollárt utalt át személyes bankszámlájáról egy kriptovaluta-tőzsdei számlára, hogy fogadásokat kössön arra, mikor távolíthatják el Madurót a hatalomból. Ezeket a fogadásokat december 30-a és január 2-a között kötötte meg, a többségét január 2-án éjjel - alig néhány órával azelőtt, hogy az első rakéták Caracasra hullottak volna. Január 3-án kora hajnalban Donald Trump elnök közzétett a közösségi médián egy fotót a már elfogott venezuelai vezetőről.

A hatóságok szerint a Van Dyke által kötött fogadások "több mint 404 ezer dollár nyereséget" fialtak. Három másik, Venezuelával kapcsolatos szerződésre tett fogadások több mint 5 ezer dollár nyereséget hoztak a katonának.

"A vádlottat bizalmas információkkal látták el az Egyesült Államok műveleteiről, ő azonban olyan lépéseket tett, amelyek veszélyeztették az Egyesült Államok nemzetbiztonságát és veszélybe sodorták az amerikai katonák életét" - mondta Michael Selig, a felügyelet elnöke.

