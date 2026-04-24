Háború :: 2026. április 24. 14:11 ::

Nem érzi úgy a Hezbollah, hogy a zsidók tűzszünete sokat érne

Értelmetlen az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodás, mert Izrael nem hagyott fel barátságtalan viselkedésével - jelentette ki pénteken a Hezbollah síita mozgalom egyik parlamenti képviselője a hadsereg dél-libanoni műveleteire, valamint a térség több településének lerombolására hivatkozva.

Közleményében Ali Fajjád leszögezte: a Hezbollah továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy választ adjon a zsidó állam minden, libanoni célpont elleni támadására, "függetlenül annak jellegétől".

A közlemény az Irán-barát Hezbollah első hivatalos reagálása Donald Trump amerikai elnök előző napi bejelentésére, amelyben Trump az Izrael és Libanon közötti tűzszünet háromhetes meghosszabbításáról adott hírt.

Ugyancsak pénteken az az ENSZ Ideiglenes Libanoni Erői (FINUL) bejelentették, hogy meghalt az az indonéziai állampolgárságú kéksisakos, aki az UNIFIL dél-libanoni, Adsít el-Kuszejrnél lévő bázisa ellen március 29-én elkövetett támadás során sebesült meg.

(MTI)