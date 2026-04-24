A Szlovén Demokrata Párt a minisztériumok számának csökkentése után készítené elő kormányalakítást

Pártja megkezdi a kormányalakítás előkészítését, ha a parlament elfogadja a minisztériumok számának csökkentéséről szóló törvénymódosítást - jelentette ki Janez Jansa, a legutóbbi választásokon második helyen végzett jobboldali (értsd: Orbán módra "jobboldali" - a szerk.) Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke pénteken Ljubljanában.

Jansa a szlovén parlamentben újságíróknak azt mondta: ha a javaslatot elfogadják, az SDS elküldi a koalíciós megállapodás tervezetét a velük együttműködni kívánó pártoknak.

Hozzátette: amennyiben sikerül megállapodni a koalíció alapelveiről, megkezdik a következő négy év szakpolitikai programjának véglegesítését.

A pártelnök szerint csak ezek elfogadása után kerülhet sor az új kormány összetételének egyeztetésére.

Janez Jansa hangsúlyozta: az országnak mielőbb működő kormányra van szüksége, ugyanakkor az SDS "nem mindenáron" kíván kormányt alakítani.

Az SDS képviselői szerdán nyújtották be a kormány átalakításáról szóló javaslatot, amelyet a nemzetgyűlés jövő szerdán rendkívüli ülésen tárgyal.

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. Az SDS 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták és az Anže Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 tagú parlamentben.

Robert Golob leköszönő kormányfő a múlt héten azt mondta, hogy pártja, a Szabadság Mozgalom várhatóan ellenzékbe vonul, miután a választások nyomán nem sikerült olyan koalíciót létrehoznia, amely többséget szerezne a parlamentben.

(MTI)