Anyaország :: 2026. június 24. 16:16 ::

Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon

Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll - tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t.

Siklós Gabriella elmondta, hogy a vízügyes szakemberek által a helyszínen észlelt vízállásról van szó, amely alacsonyabb, mint a 2022 szeptemberében mért érték, ami 53 centiméter volt. Megjegyezte, hogy a korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott, ám azt nem szélcsendben rögzítették, ezúttal viszont nem volt légmozgás, vagyis ez tekinthető hivatalosnak.

A szóvivő kiemelte, hogy ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.