Abszurd módon közel hárommilliós kártérítéssel és három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik az Erzsébet hídi zászlóleszedőt, mi viszont Közbátorságért díjjal tüntetjük ki őt a családi büszkeség menetén, július 11-én. Bár a bírságot (beleértve a kártérítést) kifizetem én, sokan szeretnének szolidaritásként részt vállalni anyagi téren is - írja Fb-oldalán Novák Előd.
A bejegyzés így folytatódik: aki támogatná a családi büszkeség menetét is szervező Anya-Ország Alapítványt (hogy pl. olyan zászlókat oszthassunk ki a felvonulásunkon, amilyeneket a Mi Hazánk Ifjai is kitűzött az Erzsébet hídon végig), bankszámlaszámuk (OTP): 11738008-20814410-00000000
Természetesen túlárazott a 40 szivárványos zászló darabonkénti 65 ezer forintos költsége, de Karácsony Gergelyék korrupciója a legkisebb bajunk - teszi hozzá a Mi Hazánk alelnöke.