Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 24. 17:26 ::

Hárommilliós "kártérítéssel" és három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik az Erzsébet hídi zászlóleszedőt

Abszurd módon közel hárommilliós kártérítéssel és három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik az Erzsébet hídi zászlóleszedőt, mi viszont Közbátorságért díjjal tüntetjük ki őt a családi büszkeség menetén, július 11-én. Bár a bírságot (beleértve a kártérítést) kifizetem én, sokan szeretnének szolidaritásként részt vállalni anyagi téren is - írja Fb-oldalán Novák Előd.

A bejegyzés így folytatódik: aki támogatná a családi büszkeség menetét is szervező Anya-Ország Alapítványt (hogy pl. olyan zászlókat oszthassunk ki a felvonulásunkon, amilyeneket a Mi Hazánk Ifjai is kitűzött az Erzsébet hídon végig ), bankszámlaszámuk (OTP): 11738008-20814410-00000000

Természetesen túlárazott a 40 szivárványos zászló darabonkénti 65 ezer forintos költsége, de Karácsony Gergelyék korrupciója a legkisebb bajunk - teszi hozzá a Mi Hazánk alelnöke.