Anyaország :: 2026. július 31. 16:33 ::

Toroczkai: Facebook-kormányzás helyett vízkormányzást!

A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket és a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk - írja X-oldalán Toroczkai László pártelnök. Alább a folytatás.

A paksi atomerőműnek a Duna alacsony vízhozama miatti teljes leállítása, amire 44 éve nem volt példa, rávilágít a magyar energiapolitika gyengéire és a vízgazdálkodás teljes elhibázottságára, egyúttal azonban az elmúlt hetek konkrét mulasztásaira is.

Felszólítunk arra, hogy független műszaki bizottság igazolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállításának tényleges indokoltságát, különösen a nyilvánvaló idegen gazdasági és politikai érdekek (nyugati érdekeltségű SMR-ek, atomerőmű-ellenes zöldlobbi) fényében!



Az apadó Velencei-tó idén májusban (fotó: Vasvári Tamás / MTI)

Ami a konkrét lépéseket illeti, a Mi Hazánk szerint nem lettünk volna eszköztelenek a kieső energiatermelés időben történő pótlására gyorsindítású erőművek csatasorba állításával. Az aszály nem váratlanul jött, a lőrinci, a litéri és a sajószögedi olajtüzelésű erőművi blokkokat már egy-két héttel ezelőtt fel lehetett volna készíteni a várható rendkívüli helyzetre, és kellő mennyiségű tüzelőanyaggal ellátni, hiszen olajunk van elég. Ezek összesen négyszáz megawatt gyorsindítású csúcskapacitást jelentenek, amelyek mellett a földgáztüzelésű gyorsindítású erőművi blokkok (így a csepeli és a kelenföldi gázturbinás erőmű) csúcsra járatásával lehet enyhíteni a paksi termeléskiesés hatásait.

A Mi Hazánk felszólítja a kormányt ezeknek a tartalékkapacitásoknak az azonnali beindítására, egyúttal annak bemutatására, hogy milyen előkészületeket tett az elmúlt hetekben minderre, amikor még lett volna idő a méregdrága tőzsdei áramvásárlások elkerülésére.

A Mi Hazánk javasolja továbbá, hogy egy azonnal felállítandó műszaki bizottság vizsgálja meg, történik-e a Duna felső szakaszán a nemzetközi egyezményeket sértő vízvisszatartás, egyúttal szorgalmazza annak 24 órás, soron kívüli vizsgálatát is, hogy a Duna mélyebb sodorvonalába telepített, néhány nap alatt létesíthető, nagy teljesítményű mobil átemelő szivattyútelepek és úszóművek telepítése, a hűtővízcsatorna beömlőnyílása előtti mederrendezés, esetleg ismert technológiájú ideiglenes duzzasztómű rendkívüli létesítése biztosíthatja-e a szükséges vízhozamot.

A Mi Hazánk felelőtlennek tartja, hogy a gazdasági és energiaügyi minisztérium ezek helyett az MVM teljes vezetőségének kirúgásával volt elfoglalva, szakmai felsővezetés nélkül hagyva egy kritikus pillanatban az energiaszektort. Szintén felelőtlen, hogy az energiaügyi miniszter az elmúlt hetekben négy gigawattnyi szélerőmű megépítését vizionálta, amely nemcsak hogy nyilvánvalóan a külföldi befektetők érdekét szolgálja, hanem a paksi leállás tükrében is teljesen téves energiapolitikai irányt jelent.

Az országnak nem bizonytalan üzemű, alacsony hatásfokú áramtermelésre van szüksége, hanem olyan erőművi kapacitásra, amely szabályozható áramtermelést biztosít, és rugalmas módon tudja kiszolgálni a magyar igényeket, valamint gyorsan pótolni a kieső, meghibásodó kapacitásokat.

A Mi Hazánk ezért elvárja a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát is. Ahogyan a Virradat programban is szerepel, az elmúlt évtizedek mulasztásai, a vízpótló beruházások elmaradása, valamint a víztározók és duzzasztóművek megépítésének elmaradása olyan problémák, amelyek kezelése halaszthatatlan.

A magyar energiastratégiának az időjárásfüggő nap- és szélkapacitások kontroll nélküli növelése helyett az energiafüggetlenséget, a stabil energiaellátást és a szabályozhatóságot kell előtérbe helyeznie, ideértve a független aggregátorokban, a helyi energiaközösségekben és a keresletoldali válaszban rejlő lehetőségeket is.

Végül a paksi atomerőmű hűtése tekintetében elengedhetetlen az átfolyó hűtés jelenlegi megoldásával szemben a párologtató hűtéses „nedves” hűtőtornyok, kiegészítő hűtőcellák, Heller–Forgó-féle léghűtés (száraz hűtési rendszer), illetve hűtőtározó (hűtőtó) létesítésének haladéktalan vizsgálata.