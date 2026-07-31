Anyaország :: 2026. július 31. 16:52 ::

Három országos közgyűjtemény kapott új főigazgatót

Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére - közölte a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) pénteken az MTI-vel.

Gerencsér Judit az Országos Széchényi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával Zsigmond Gábor, az MNMKK elnöke mint munkáltató nevezte ki az új megbízott főigazgatókat az intézmények élére.

A közlemény szerint a szakemberek megbízatásuk átvételekor egyetértettek Zsigmond Gáborral a közgyűjteményi rendszer megújításában és a Közgyűjteményi Központ megkezdett leépítésének átgondolt és tervszerű folytatásában.

Gerencsér Judit a Berzsenyi Dániel Főiskolán angol nyelv és irodalom szakos tanári, valamint könyvtáros diplomát szerzett, majd a Szegedi Tudományegyetemen informatikus könyvtárosként végzett. Jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, kutatási területe a mesterséges intelligencia könyvtári technológiaelfogadása.

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer vezető koordinátora, majd hat éven át az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese volt. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, az IFLA Európai Regionális Divízió Bizottságának vezetőségi tagja, 2026-ban kezdeményezte a Könyvtárszakmai Kerekasztal létrehozását.

Jékely Zsombor művészettörténész, középkorász. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett művészettörténetet, majd a CEU-n diplomázott középkortudományból. Doktori fokozatot 2003-ban szerzett művészettörténetből a Yale Egyetemen, disszertációja a siklósi templom középkori freskóiról szól. Kutatásai a késő középkori közép-európai művészetre összpontosulnak.

A Szépművészeti Múzeumban, majd az Iparművészeti Múzeumban dolgozott, 2010 ősze óta gyűjteményi főigazgató-helyettesként. A múzeumi munka mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen művészettörténetet oktat.

Babocsay Gergely a biológiatudományok doktora, herpetológus és főmuzeológus. Az ELTE természettudományi Karának biológia-földrajz tanári szakán végzett, PhD fokozatot a Jeruzsálemi Héber Egyetemen szerzett. Doktori disszertációjában az arab fűrészpikkelyes vipera földrajzi morfológiai változatosságát és annak taxonómiai és ökológiai vonatkozását vizsgálta. Hat éven át tanított a Károly Róbert Főiskolán.

A Mátra Múzeum Gerincesgyűjteményének kurátora, az Európai Természettudományi Gyűjtemények Konzorciumában, a CETAF-ban (Consortium of European Taxonomic Facilities) 2019-2025 között Végrehajtó Bizottság tagjaként is dolgozott. Az ICOM Hungary elnökségi tagja, 2019-től a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alelnöke.