Anyaország :: 2026. július 31. 16:16 ::

Orbán Anita elfogadta a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását

A külügyminiszter elfogadta Gladden Pappinnak, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását - erről Orbán Anita számolt be pénteki Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A Tisza-kormány megalakulását követően az intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került - mutatott rá.

Kiemelte: ebben a szervezeti keretben az intézet elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.

Orbán Anita megköszönte Gladden Pappin "elkötelezett munkáját" és az intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit.

Az új vezetésről hétfőn adnak tájékoztatást - közölte a külügyminiszter.

(MTI)