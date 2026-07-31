A külügyminiszter elfogadta Gladden Pappinnak, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását - erről Orbán Anita számolt be pénteki Facebook-bejegyzésében.
A tárcavezető azt írta: az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A Tisza-kormány megalakulását követően az intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került - mutatott rá.
Kiemelte: ebben a szervezeti keretben az intézet elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.
Orbán Anita megköszönte Gladden Pappin "elkötelezett munkáját" és az intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit.
Az új vezetésről hétfőn adnak tájékoztatást - közölte a külügyminiszter.
(MTI)