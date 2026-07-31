Anyaország, Külföld :: 2026. július 31. 15:19 ::

Paks miatt kész rendkívüli tanácskozást összehívni az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia-koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt - közölte az Euronews uniós hírcsatorna kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője pénteken.

A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok - jelentette ki az uniós szóvivő.

"Noha az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság szavatolására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt" - fogalmazott.

Közölte továbbá, hogy a villamosenergia-koordinációs csoportot a leginkább érintett régió országai között hívhatják össze. Célja, hogy megkönnyítsék az információcserét, valamint koordinálják a következő lépéseket - mondta a Euronews beszámolója szerint az uniós szóvivő.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken közölte, hogy a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentett, mintegy 940 megawattos teljesítménnyel működik a névleges 2000 megawatt helyett.

Elmondta, hogy a vízszint péntekre mínusz 124 centiméterre csökkent, és mínusz 134 centiméternél biztonsági okokból le kell állítani az erőművet. A kormányfő figyelmeztetett, hogy a szakértői előrejelzések szerint a vízszint akár mínusz 144 centiméterig is süllyedhet, és hangsúlyozta, hogy rövid távon nem várható emelkedés.

Kifejtette, hogy a paksi blokkok újraindítása csak akkor lehetséges, ha a vízszint visszaemelkedik a leállási küszöb fölé. Erre a következő hetekben nincs reális esély - mondta. A miniszterelnök felidézte, hogy a Duna vízgyűjtő területein az időjárási előrejelzések sem kedvezőek, és kiemelte, hogy az elmúlt húsz év historikus adatai alapján is alacsony az esély a gyors vízszintemelkedésre.

A nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az erőműbe

A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe - tudatták a sajtó képviselőivel a pénteken a létesítménynél tartott helyszínbejáráson.

A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél az alacsony vizes állapotok négy fokozatából már a harmadik szerint működnek az atomerőművi blokkokhoz a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk.

Elhangzott: normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították; az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni.

A szivattyúk egyenként és másodpercenként 12 köbméter vizet képesek kiemelni a Dunából, így teljes teljesítmény esetén másodpercenként összesen 100 köbméter vizet szállítanak. Az álló blokkok hűtéséhez percenként 5 köbméter víz szükséges. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkivételi műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz - hangzott el.

(MTI)