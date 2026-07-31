Anyaország :: 2026. július 31. 15:50 ::

Fogyasztáscsökkentés a közmédiánál is

Az országos szinten kialakult rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt szigorú, ütemezett fogyasztáscsökkentési intézkedéscsomagot léptet életbe péntektől a közmédia, hogy a kritikus időszakban a lehető legnagyobb mértékben tehermentesítse az energiahálózatokat és megóvja a fogyatkozó vízkészletet.

A közmédia sajtóirodája arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szakembereik a nap 24 órájában figyelemmel kísérik a vállalat energiagazdálkodását és a kialakult helyzetben az előre meghatározott protokoll szerint járnak el. Ennek nyomán pedig áramszünet esetén is biztosított a szervezet feladatainak ellátása.

A villamosenergia- és világításhasználat terén, a hálózati terhelés csökkentése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét. Bizonyos hűtési és technológiai folyamatokat leállítottak és azokat kizárólag egy esetleges áramszünet vagy kritikus üzemzavar esetén indítják újra.

A nem létfontosságú, esztétikai célú energiafogyasztást teljes mértékben felszámolják, ám a személy- és vagyonvédelem szempontjából elengedhetetlen területeken fenntartják a biztonsági világítást. Továbbá a munkavállalókat arra kérik, hogy napi munkavégzésük során törekedjenek az energiahatékonyságra - sorolták.

Ugyanakkor a vízhiányra való tekintettel azonnali és drasztikus korlátozásokat vezetnek be a vízhálózat használatában, így az öntözést szinte teljes egészében leállítják és kizárólag a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn.

A rendkívül nagy vízigénnyel járó tevékenységeket felfüggesztették, de a higiéniai szempontból elengedhetetlen belső takarítási folyamatokat - a takarékossági elvek maximális betartása mellett - továbbra is biztosítják - fűzték hozzá.

"A villamosenergia-hálózat stabilitásának megőrzése érdekében, közvetlenül hozzájárulunk ahhoz, hogy a lakossági ellátásbiztonság a legkényesebb esti napszakban se kerüljön veszélybe. A közmédia vezetése köszöni a munkatársak és a partnerek megértését és együttműködését, amellyel támogatják a közös felelősségvállalást" - fogalmazott közleményében a sajtóiroda.

(MTI)