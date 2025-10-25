Gazdaság :: 2025. október 25. 10:58 ::

Ingatlan.com: negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket a hazai lakáspiacon, az áraik széles skálán mozognak: az ingatlan.com aktuális kínálata alapján akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven 10 millió alatt marad.

Az ingatlan.com szombati, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a panellakások a kedvezőbb árszintjük miatt az első lakást vásárlók kedvenceinek is számítanak. Országosan több mint 54 ezer eladó társasházi lakás hirdetése szerepel a kínálatban, amiből a panelek 7300 darabot tesznek ki, vagyis minden hetedik eladó lakás panel építésű.

Kiemelik: Budapesten és a megyei jogú városokban eladó panellakások árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest közel 25 százalékos, ami miatt ismét rendkívül népszerűvé váltak a vevők körében.

A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább, 155 millió forintos árával. A toplistán gazdagréti, óbudai és VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral.

Az ország legolcsóbb panellakása pedig Salgótarjánban található a portál adatai szerint, és mindössze 4 millió forintos árral kapott helyet a kínálatban.

A legolcsóbb budapesti panel 39,9 millió forintba kerül - közölték.

(MTI)