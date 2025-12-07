Gazdaság :: 2025. december 7. 08:59 ::

Újra el lehet adni a kriptoeszközöket Revoluton

December 6-tól ismét lehetőség van eladni a bent ragadt tokeneket a Revolut, és a Revolut X tőzsde platformján, valamint továbbra is elérhető a kriptoeszközök kiküldése – írja a RevB nyomán a Telex. Újabb kripto eszközöket egyelőre nem lehet megvásárolni, azt továbbra is korlátozza a szolgáltató.

A Revolut még július elején fagyasztotta be Magyarországon a kriptoszolgáltatásokat, miután életbe lépett egy új szabályozás, amely külön engedélyhez kötötte a kriptokereskedést. Pár nappal később lehetőség volt külső tárcára küldeni azokat a kriptoeszközöket, amelyek esetében ez korábban is elérhető volt. Azonban a többi kisebb token esetében maradt a teljes lezárás.

Októberben a Revolut megkapta a MiCA-engedélyt a ciprusi CySEC-től, így vált lehetővé az EU-s szabályoknak megfelelően mind a 30 EEA-országban újraindítani a kriptobizniszt.

Hamarosan akár a munkabérüket is hazai számlára kaphatják a Revolut magyarországi ügyfelei, a Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját. Közel kétmillió magyar Revolut-ügyfélnek is az az érdeke, hogy nyíljon magyar bankfiók – állítja a lap.