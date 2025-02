Sport :: 2025. február 2. 10:13 ::

A Nemzetközi Kerékpár Szövetség megtiltja a szénmonoxid használatát

A Nemzetközi Kerékpár Szövetség (UCI) egészségügyi és biztonsági okokból megtiltja a versenyzőknek a szénmonoxid használatát.

Az UCI vasárnap jelentette be, hogy február 10-től nem engedélyezi versenyzők és csapatok számára a szénmonoxid egészségügyi létesítményen kívül használatát.

A gázt, amely egy bizonyos koncentráció felett halálos is lehet, alacsony dózisban használták az edzéseken, hogy ezzel is segítsék a bringások vérmutatóinak, különösen a hemoglobin-szintjének mérését. A szénmonoxidot azért kezdte el sok csapat alkalmazni, mert annak belélegzésével magaslati körülményeket lehetett szimulálni nem magaslati körülmények között. Mindez ugyan nem teljesítményfokozó hatású, ugyanakkor a gáz ismételt használata vagy annak magas koncentrációja veszélyeket hordoz, akár halált is okozhat. A háromszoros Tour de France-győztes szlovén Tadej Pogacar egyesülete, az UAE is használt tavaly decemberig szénmonoxidot.

Az UCI doppingolás szempontból novemberben arra kérte a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséget (WADA), hogy vizsgálja meg a szénmonoxid alkalmazását.

"Az új szabályozás megtiltja a kereskedelmi forgalomban kapható, oxigén- és széndioxid-palackokhoz csatlakoztatott széndioxid-visszalélegző rendszerek birtoklását egészségügyi létesítményen kívül" - áll az UCI szombati, végrehajtó bizottsági ülése után most kiadott közleményében, amelyben azt is jelzi, hogy a tilalom minden UCI-szabályzat hatálya alá tartozó licenctulajdonosra, csapatra és testületre vonatkozik, valamint mindenkire, aki ilyen egészségügyi felszereléssel rendelkezhet a versenyzők vagy klubok nevében.

Az UCI kitér rá, hogy a szénmonoxid belélegzése továbbra is engedélyezett marad egészségügyi intézményekben, de a kezelést szakorvosnak kell ellenőriznie.

David Lappartient, a szövetség elnöke hozzátette, hogy az UCI fő prioritása a versenyzők egészségének és biztonságának védelme, a mostani tiltó határozat pedig egy újabb jelentős lépés ebbe az irányba.

(MTI)