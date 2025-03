Sport :: 2025. március 8. 16:49 ::

Újra fölényes győzelmet aratott az ukránok felett a magyar női kézilabda-válogatott

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 35-16-ra győzött az ukrán csapat ellen a szombati, pestszentlőrinci felkészülési mérkőzésen.

A két együttes csütörtökön zárt kapuk mögött már találkozott egymással, akkor Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese 39-26-ra nyert Felcsúton. Legutóbbi hivatalos egymás elleni találkozójukat a részben debreceni rendezésű kontinensviadal előtt játszották, akkor Tatabányán 38-19-es hazai siker született.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Ukrajna 35-16 (18-10)

Budapest, BUD Aréna, v.: Altmár, Horváth M.

a magyar gólszerzők: Hársfalvi 5, Faluvégi, Márton, Kovács 4-4, Kuczora, Vámos 3-3, Papp, Faragó Lea, Varga 2-2, Simon, Szmolek, Albek, Füzi-Tóvizi, Faragó Luca, Kukely 1-1

lövések/gólok: 54/35, illetve 41/16

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 3/0

kiállítások: 2, illetve 4 perc

A pestszentlőrinci BUD Arénában szombaton kora délután rendezett nőnapi mérkőzésen - akárcsak két nappal korábban - a nemzeti csapat keretéből kilenc Európa-bajnoki bronzérmes hiányzott, viszont hat újonc is ott volt az együttesben a felkészülési héten. A találkozó előtt a mérföldkőhöz érkezett magyar játékosok közül a nemzeti csapatban száz mérkőzést játszott Márton Grétát, illetve az ötven találkozónál járó Faluvégi Dorottyát és Kuczora Csengét köszöntötték.

Az első öt magyar támadás góllal zárult, míg a vendégek közel öt és fél percig nem tudtak betalálni, így korán ellépett az Eb-bronzérmes. A szurkolók a nyolcadik percben magyar és ukrán nyelvű molinókkal kívántak boldog nőnapot a pályán lévőknek. A 13. perc végén az addig háromszor eredményes Kuczora Csenge maradt lent egy védekezés után és szorult ápolásra azt követően, hogy az egyik ukrán játékos lövés után a kezével eltalálta az arcát. Az M4 Sport riporterének információi szerint a balátlövőnek nem tört el az orra.

A vendéglátók fokozatosan növelték előnyüket, a 22. percre érte el a különbség a tíz gólt (15-5). Két percre rá egy újabb molinóval köszönték meg a drukkerek a tavalyi év remek eredményeit a válogatottnak, amely az első játékrész második felében a fiatal játékosoknak is lehetőséget adva is magabiztos, nyolcgólos előnnyel vonulhatott szünetre.

A fordulást követően Bukovszky Anna két kivédett hétméteressel szállt be a magyar kapuba, ennek is volt köszönhető, hogy ezt a félidőt is 5-0-s sorozattal kezdte Golovin együttese. A folytatásban is fokozatosan tudott növelni előnyén, 19 gólos sikerét állva tapsolta meg a közönség.

Szemerey Zsófi nyolc, Bukovszky Anna hat védéssel vette ki a részét a sikerből.

Az ukrán együttesben Balog Judit, a Vasas kapusa hat magyar lövést hárított, az Alba Fehérvárt erősítő Tamara Smbatian egyszer, a kisvárdai Ljubov Roszoka kétszer volt eredményes, Lilija Gorilszka, a Budaörs beállója nem talált be.

Ez volt a két együttes 27. egymás elleni hivatalos mérkőzése, a mérleg magyar szempontból egy döntetlen és négy vereség mellett immár 22 győzelem.

Golovin Vlagyimir elégedetten értékelte a felkészülés hetét az MTI-nek, és elárulta: a hangulaton és a munkakultúrán sem érződött, hogy változtatásokon átesett kerettel dolgozott, az újoncok felvették a ritmust. A csütörtöki találkozó kapcsán felidézte: az Eb előtti meccshez képest az ukrán keretben is voltak új játékosok, akkor az első félidőben nem úgy működött csapata védekezése, ahogy szerette volna.

"Nem voltunk kellően agresszívak, de összességében az a mérkőzés is nagyon jó volt. A mai találkozón a védekezés és a támadás is működött, noha természetesen tudom, hogy vannak hibáink is, amiket csiszolni kell. Ezek azért vannak, mert nagyon kevés időt készültünk most együtt" - fejtette ki a szövetségi kapitány.

Arra a kérdésre, hogy Papp Nikoletta, aki az Eb-n a védelem vezére volt, ezúttal támadásban is szerepet kapott, azt felelte: tudják, hogy a klubjában eredményesen fejezi be a támadásokat, ezúttal volt is lehetőségük, hogy csere nélkül játsszanak, és ez működött is. A kontinensviadalon "szerkezeti dolgok meg a taktika miatt" kapott inkább védekezésben szerepet. A beállójátékra áttérve azt mondta: meg tudták találni a beállókat, akik szépen be is fejezték a támadásokat. Ezen dolgoztak a héten, ahogy a játékosok a saját klubjukban is sokat foglalkoznak ezzel - emelte ki.

Kuczora sérülése kapcsán megerősítette, hogy nincs törése a játékosnak.

"Kapott egy nagyot, de rendben lesz. Ha jól tudom, kedden délután már edzenek, ott lesz egészségesen" - szögezte le a német Thüringer HC balátlövőjével kapcsolatban.

Papp arról beszélt, hogy mindig jó érzéssel tölti el, amikor lehetőséget kap támadásban is. Önkritikusan úgy értékelt, hogy az első találkozón jobban ment neki, mint ezúttal, viszont azt tartotta lényegesnek, hogy a csapat nagyarányú győzelmet aratott.

"Amikor elöl jöttek a hibák, hátul akkor is stabilak voltunk" - szögezte le a CS Minaur Baia Mare jobbátlövője.

A hetet elemezve arról beszélt, hogy a napi két edzéssel kihozták, ami benne volt, igyekeztek mielőbb összeszokni. Persze, a frissítés miatt előjöttek olyan hibák, amelyek ennek hiánya miatt adódtak, de léptek előre a mögöttük lévő kemény hét alatt.

"Hátul kevésbé vettem észre, hogy nincs összeszokva a csapat, ott kevesebb jelét mutattuk" - vélekedett.

(MTI)