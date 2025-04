Sport :: 2025. április 30. 17:18 ::

Szilágyi Áron a szöuli GP-n tér vissza a nemzetközi mezőnybe

Péntektől vasárnapig Szöulban lép pástra a női és férfi kardozók nemzetközi mezőnye; a dél-koreai Grand Prix-n tér vissza hosszú lábadozás után a háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Szilágyi Áron.

A hazai szövetség honlapjának előzetese szerint a férfi válogatott már a helyszínen van, Szilágyi viszont - aki a párizsi nyári játékok után szeptemberben Achilles-műtéten esett át - csak közvetlenül a verseny előtt érkezik, és számára most az a legfontosabb, hogy ismét felvegye a ritmust.

A tavaly csapatban Szilágyival együtt olimpiai ezüstérmes Gémesi Csanád, Szatmári András és Rabb Krisztián, továbbá Iliász Nikolász távol-keleti edzőtáborral hangolt a GP-re.

"Véget ért az oitai edzőtábor, kedden repültünk Szöulba - idézte Nemcsik Zsolt vezetőedzőt a portál. - Szakmailag értékes napokat töltöttünk Japánban, elsősorban a helyiek egyre komolyabb erőt képviselő versenyzőivel gyakoroltunk sokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ázsiaiak ritmusát minél jobban érezzük, ezt tökéletesen szolgálta ez a néhány nap. Az akklimatizálódás zökkenőmentesen történt meg, és szerencsére elkerültek bennünket a sérülések. Ma és holnap már Szöulban tesszük meg az utolsó simításokat, és várjuk Áron csatlakozását, aki csak az utolsó pillanatban érkezik."

A női mezőnyben ezúttal sérülések miatt csak három magyar - a csapatban kétszeres világbajnok Pusztai Liza és Szűcs Luca, valamint az egyszeres vb-győztes Katona Renáta - lesz ott.

A hét végén a tőrözők is versenyeznek, mégpedig Vancouverben, ahol világkupa keretében egyéni és csapatverseny is lesz. A nőknél öt, a férfiaknál négy magyar vívó tagja a mezőnynek. Előbbiek között ott lesz Mihályi Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely, akik vasárnap még Tallinnban nyertek csapatban U23-as Eb-bronzot - Tóth előzőleg egyéniben is harmadik lett -, majd hétfőn hazarepültek, kedden pedig már el is indultak Kanadába.

(MTI)