Kétgólos vereséget szenvedett a magyar válogatott a "svéd" csapattól

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-s vereséget szenvedett a tartalékos svéd csapattól a telt házas Puskás Arénában rendezett pénteki barátságos mérkőzésen.

Bár összességében a nemzeti együttes futballozott veszélyesebben, a 49. percben mégis a vendégek szereztek vezetést Benjámin Nygren megpattanó lövésével. A meccset Dibusz Dénes hibája pecsételte meg, mert a második félidő közepén gólpasszt adott Yasin Ayarinak. A kétgólos vereséggel a magyar csapat immár öt meccse nyeretlen.



Fotó: Illyés Tibor / MTI

Marco Rossi szövetségi kapitány két újoncot is avatott a találkozón a csereként beállt Csogvai Áron és Szalai Gábor személyében.

A magyarok jövő kedden - közép-európai idő szerint - 18 órától Azerbajdzsán együttese ellen lépnek pályára Bakuban. Az lesz az utolsó felkészülési lehetőség az őszi vb-selejtező előtt, melyben Portugália, Írország és Örményország lesz az ellenfél. A kvartett első helyezettje kijut a jövő évi csúcseseményre, a második pedig a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

Eredmény:

Magyarország-Svédország 0-2 (0-0)

Puskás Aréna, 55 ezer néző, v.: Atilla Karaoglan (török)

gólszerzők: Nygren (49.), Ayari (65.)

sárga lap: Nagy Zs. (48.), illetve Ayari (37.), Sema (40.), Ekdal (80.)

Magyarország:

Dibusz - Balogh (Nego, 80.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 80.) - Bolla (Csoboth, 71.), Schäfer, Dárdai B. (Csongvai, 61.), Nagy Zs. - Gazdag (Tóth A., 61.), Szoboszlai (Nikitscher, 80.) - Sallai

Svédország:

Olsen - Ekdal, Hien, Gudmundsson - Holm (Bernhardsson, 63.), Larsson, Saletros, Ayari, Sema (Svensson, 63.) - Nygren, Elanga

II. félidő:

49. perc: Nygren kapott labdát a tizenhatos jobb oldalán, 13 méterről a hosszú sarkot vette célba, lövése felperdült Orbán lábán, így a labda védhetetlenül vágódott a felső sarokba (0-1).

65. perc: egy hazaadás után Dibusz csúnyán eladta a labdát, Ayari köszönte az ajándékot és az üres kapuba lőtt 15 méterről (0-2).



Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Remekül kezdett a magyar válogatott, amely hat perc alatt három ziccert hagyott ki: minden alkalommal az ezúttal középcsatárként futballozó Sallai került helyzetbe, de az első lövése középre tartott, másodjára a svéd kapus védett hatalmasat, harmadjára pedig fölé lőtt. Tíz perc után kiegyenlítettebbé vált a játék, de így is Marco Rossi szövetségi kapitány nagyobb kedvvel futballozó tanítványai játszottak veszélyesebben. Egy ízben Szoboszlai is tesztelte a vendégek hálóőrét és Sallainak is volt egy újabb látványos lövése. A gólhoz mégis a rivális állt közelebb, ugyanis több mint félóra elteltével az első komolyabb lehetőségükből Elanga a keresztlécet találta telibe 18 méterről. Ezt leszámítva a szünetig hátralévő időben az addig megszokott mederben zajlott a mérkőzés.



Fotó: Illyés Tibor / MTI

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, csakhogy amíg Schäfer ígéretes lövőhelyzetből fölé durrantott, addig a túloldalon Nygren - Orbán lábán felperdülő - kísérlete utat talált a magyar kapuba. A nemzeti együttes hátrányban is többet támadott az ellenfélnél, de az utolsó passzokba és befejezésekbe rendre hiba csúszott. Igazi ziccer ismét Sallai előtt adódott, azonban hiába vezette a kapusra a labdát, végül a kapu mellé emelt. Az újabb elpuskázott lehetőség megbosszulta magát, de ehhez kellett Dibusz hatalmas hibája is, ugyanis csúnyán eladta a labdát, ezzel gólpasszt adott az üres kapuba helyező svéd csatárnak. Az újabb bekapott gól érezhetően kedvét szegte a magyaroknak, akik innentől nem igazán jelentettek veszélyt a svéd kapura, így esély sem volt az egyenlítésre, de a szépítés is elmaradt, mert a hátralévő percekben Sallai újabb ziccerét lábbal védte a svéd kapus. Az utolsó percekben majdnem tovább nőtt a különbség, előbb Dibusz nagy védése, majd a les mentette meg a csapatot az újabb góltól.



Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

