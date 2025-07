Sport :: 2025. július 4. 12:13 ::

Dél-Afrika a 2036-os helyett a 2040-es olimpiára hajt

A Dél-afrikai Köztársaság módosította elképzeléseit és a 2036-os helyett a 2040-es nyári olimpia elnyerését célozza meg.

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Barry Hendricks, az ország olimpiai bizottságának elnöke bejelentette, hogy a 2036-os kandidálással kapcsolatos kampányt leállították, és inkább más sportesemények - például röplabda-világbajnokság - elnyerésére összpontosítanak, ugyanakkor a 2040-es olimpiára vonatkozó javaslataikat előkészítik.

"Nem sikerült megszereznünk a kormány jóváhagyását a sportminisztériumon keresztül, ezért egyelőre felfüggesztjük a kampányt. Ehelyett 2040 felé tekintünk. Arra is összpontosítanunk kell, hogy más eseményeket vonzzunk be, és ösztönözzük a nemzetközi sportszövetségeket arra, hogy elhozzák versenyeiket Dél-Afrikába" - mondta.

Hendricks megerősítette, hogy hazája a kormánygarancia hiánya miatt nem tudta befejezni a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB) az első, úgynevezett konzultációs szakaszt.

A NOB a héten tárgyalt a lausanne-i központjában India - mint a világ legnépesebb állama - 2036-os kandidálásáról.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A tizenegy év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. India mellett kinyilvánította szándékát a Koreai Köztársaság, Chile, Németország, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.

A tavalyi párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó.

(MTI)