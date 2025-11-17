Sport :: 2025. november 17. 16:58 ::

Megszólalt Szoboszlai

"Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!" - írta Szoboszlai Dominik a közösségi médiában hétfőn azt követően, hogy a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap az írektől hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereséggel lemaradt a jövő évi világbajnokságról.

"Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is" - üzent az Instagramon a csapatkapitány a szurkolóknak, akik "mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket."

Hangsúlyozta: amellett, hogy sajnálja, hogy nem sikerült, egyúttal "végtelenül büszke" minden játékosra, stábtagra és edzőre.

"Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is" - fejtette ki.

"Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!" - emelte ki a Liverpool futballistája, hozzátéve: a munka újra elkezdődött.

A magyar válogatott harmadik lett a csoportjában Portugália és Írország mögött, és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

(MTI)