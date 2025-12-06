Sport :: 2025. december 6. 06:53 ::

Már 29 focistát tartóztattak le a török bundabotrány miatt - 1024 játékost függesztettek fel eddig

Negyvenhat személy, köztük 29 játékos letartóztatását rendelték el a török labdarúgást megrázó fogadási botránnyal összefüggésben.

Az isztambuli ügyészség közlése szerint a 29-ből 27 labdarúgót azzal gyanúsítanak, hogy saját csapatuk mérkőzésére fogadtak, egyikük Metehan Baltaci, a Galatasaray védője. Képbe került egy másik nagy klub játékosa is, Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce támadó középpályása a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötött fogadásokat különböző meccsekre. Két klubelnök is szerepel a listán, akik a 2023/24-es idényben megpróbálták törvénytelenül befolyásolni csapatuk egymás elleni harmadik ligás meccsét.

Korábban 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

(MTI)