Sport :: 2026. január 23. 18:51 ::

Férfi vízilabda Eb - döntős a magyar válogatott

A magyar válogatott bejutott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság fináléjába: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a pénteki elődöntőben 15-12-re győzte le a görög csapatot.

A találkozón a magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított. A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.

(MTI)