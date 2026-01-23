Sport, Háború :: 2026. január 23. 21:20 ::

Észtország nem lehet az idei vívó-Eb gazdája, mert nem ad vízumot az oroszoknak

Észtországot megfosztotta az idei vívó Európa-bajnokság rendezési jogától a sportági világszövetség (FIE), miután a balti állam megtagadta az orosz és fehérorosz állampolgároknak, így a két ország versenyzőinek is a belépését területére.

A június 16. és 21. között esedékes kontinens viadalt így Franciaország rendezheti. Erről az észt média számolt be.

Novemberben az FIE bejelentette, hogy elhalasztja vagy lemondja a versenyeket, ha a sportolóknak állampolgárságuk alapján megtagadják a nevezést. Az orosz vívók semlegesként vehetnek részt a nemzetközi vívóeseményeken.

(MTI)