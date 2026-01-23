Észtországot megfosztotta az idei vívó Európa-bajnokság rendezési jogától a sportági világszövetség (FIE), miután a balti állam megtagadta az orosz és fehérorosz állampolgároknak, így a két ország versenyzőinek is a belépését területére.
A június 16. és 21. között esedékes kontinens viadalt így Franciaország rendezheti. Erről az észt média számolt be.
Novemberben az FIE bejelentette, hogy elhalasztja vagy lemondja a versenyeket, ha a sportolóknak állampolgárságuk alapján megtagadják a nevezést. Az orosz vívók semlegesként vehetnek részt a nemzetközi vívóeseményeken.
