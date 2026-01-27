Sport :: 2026. január 27. 17:03 ::

28-3-ra verte vízilabda-válogatottunk a románokat

Fölényes, 25 gólos győzelmet aratott kedden a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 28-3-ra nyert a román együttes ellen a csoportkör második fordulójában.

Az olimpiai bajnok spanyolok 9-7-es legyőzése után kevesebb mint egy nappal ugrottak ismét medencébe a magyarok, de nem kellett attól tartaniuk, hogy a fáradtság miatt különösebb nehézségbe ütköznek, mivel a keddi ellenfél lényegesen gyengébb játékerőt képvisel. Ennek megfelelően nagy különbségű magyar győzelem született, melyből legeredményesebbként Faragó Kamilla hat találattal vette ki a részét.

A szerdai szünnapot követően a B csoportban szereplő magyar csapat a házigazda portugálok együttesével találkozik csütörtökön. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese - erősen valószínűsíthető továbbjutása esetén - a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. Innen majd az első kettő kerül az elődöntőbe.

(MTI)