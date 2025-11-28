Tudomány és technika :: 2025. november 28. 06:57 ::

Több erdei elefánt él Afrikában, mint gondolták

A legújabb mérések szerint a korábban gondoltnál több ezerrel, mintegy 16 százalékkal több erdei elefánt él Afrikában, amely jelentősen meghaladja a korábban feltételezett számokat - áll a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) csütörtökön közzétett DNS-alapú vizsgálatában.

A kutatók egy olyan módszert alkalmaztak, amellyel az állatok ürülékéből kinyert DNS alapján számolják meg az egyedeket. Az erdei elefántok pontos összeírása eddig szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt, mivel az állatok az afrikai kontinens mintegy 22 országának távoli, sűrű erdeiben élnek, ahol a hagyományos megfigyelési eljárások nem működnek.

A friss adatok szerint az állomány nagysága mintegy 135 690 példány, ami 16 százalékkal haladja meg a 2016-os becslést.

"Ez jó hír: többen vannak, mint hittük" - mondta Benson Okita-Ouma, a tanulmány egyik szerzője és a Természetvédelmi Világszövetség elefántvédelmi szakértői csoportjának társelnöke. Hozzátette, hogy bár a friss számok biztatók, az erdei elefántok helyzete továbbra is bizonytalan.

A tanulmányt a vadon élő fajok kereskedelmével foglalkozó ENSZ-testület ülésén mutatják be az üzbegisztáni Szamarkandban, ahol több veszélyeztetett faj védelméről is tárgyalnak.

Az erdei elefánt - amely legnagyobb számban Gabonban fordul elő - kulcsszerepet játszik az afrikai erdők életében. Gyümölcsökkel táplálkozik, és az elfogyasztott termések magjait szétszórva hozzájárul az erdők természetes megújulásához.

Az afrikai erdei elefántokra korábban az orvvadászat jelentette a legnagyobb fenyegetést, ám az elefántcsont-kereskedelem tilalma több országban visszaszorította a vadászatot. A Természetvédelmi Világszövetség szerint azonban az élőhelyek zsugorodása - az erdőirtás, a bányászati és infrastrukturális beruházások, valamint a mezőgazdasági terjeszkedés miatt - továbbra is komoly veszélyt jelent az elefántokra. Egyes térségekben, különösen Nyugat-Afrikában, már csak kisebb, elszigetelt csordák maradtak fenn.

(MTI)