Értékesítőket épít le az Apple

Az értékesítők megbecsült tagjai egy szervezetnek, hiszen rajtuk (is) múlik, hogy mennyire lesz kelendő egy termék, hányan lesznek hajlandók áldozni rá. Különösen igaz ez az igazán pénzes vásárlók, például a kormányzati szervek esetében. Ezért is meglepő az Apple lépése, amely során több tucat értékesítési állást szüntet meg, főleg a nagy megrendelőkkel foglalkozók körében.

Ritkán hallani leépítésekről az Apple esetében, a cég általában ragaszkodik a dolgozóihoz, és inkább átcsoportosít vagy egyszerűen csak lassítja a munkaerő-felvételt. Ezért is okozott némi meglepetést az a hír, hogy a techóriás több tucat értékesítői pozíciót szüntet meg világszerte. A Bloomberg azt írja az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva, hogy az Apple néhány héttel ezelőtt kezdte el rossz híreket közölni az elbocsátások által érintettekkel.

Az állásukat elvesztők elsősorban üzleti ügyfelekkel, iskolákkal, kormányzati szervekkel dolgoztak együtt. Több olyan munkakört is megszüntetnek, ahol a munkatársak termékbemutatókat szerveznek a potenciális nagy ügyfelek számára, illetve azokat, amelyek intézményi találkozóknak helyet adó tájékoztató központokat üzemeltetnek – írja a Phone Arena. Az Apple-től távozó alkalmazottak egy része 20–30 éve dolgozik a vállalatnál.

A hivatalos magyarázat szerint az Apple azért alakítja át és egyszerűsíti a teljes értékesítési szervezetét, hogy kevesebb legyen az átfedés, gyorsabbá váljon az ügyfélkiszolgálás, és hatékonyabb legyen a működés. „Annak érdekében, hogy még több ügyféllel léphessünk kapcsolatba, változtatásokat hajtunk végre értékesítési csapatunkban, amelyek néhány pozíciót érintenek. Továbbra is felveszünk új munkatársakat, és az elbocsátott alkalmazottak is jelentkezhetnek új pozíciókra” – fogalmazott az Apple szóvivője.

Azt is elmondta, hogy az állásukat elvesztőknek január 20-ig van idejük új munkát találni a vállalaton belül – ez a fajta átmeneti időszak az Apple-kultúra része, a cég fontosnak tartja, hogy emberségesen kezelje a változásokat. Aki nem talál magának másik munkakört addig, azt hivatalosan is elbocsátják, és végkielégítést kap. Ugyanakkor – a nem hivatalos források szerint – egy másik trend is kirajzolódik. Az Apple egyre inkább külsős viszonteladókra támaszkodik, ugyanis ez a modell olcsóbb, rugalmasabb és kevesebb menedzsmentet igényel, mintha minden piacon saját belső értékesítési csapatot tartana fenn.

(HVG)