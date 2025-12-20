Tudomány és technika :: 2025. december 20. 20:20 ::

Már kerekesszékes nő is járhatott a világűrben

A 33 éves Michaela Benthaus lett az első kerekesszékes űrhajós a történelemben – írja a CNN, melyet a Telex szemlézett. A német űrkutatási és mechatronikai mérnök az Európai Űrügynökség (ESA) támogatásával átlépte a Föld légkörét a világűrtől elhatároló Kármán-vonalat, tehát a tengerszinttől 100 kilométerre járt a Blue Origin New Shepard űrkapszulájában szombat reggel.



Michaela Benthaus ugyan nem színesbőrű és transznemű, de legalább egy újabb kvóta teljesült (kép: Blue Origin)

A tízperces NS-37-es missziót a texasi Van Hornból indították, ez volt a 16. űrturista missziója a Blue Originnek, Jeff Bezos milliárdos vállalkozó cégének. „Mindig is el akartam jutni az űrbe, de sose gondoltam igazán úgy erre, mint valamire, amit voltaképp meg is tudok csinálni” – mondta Benthaus. Hozzátette, talán az űr az a hely, ahol az amputált lábú emberek is úgy érezhetik, egy kicsit tudnak járni, de „talán egy gerincvelő-sérüléssel már túlzottan fogyatékossággal élőnek számítasz”.

Benthaus egy 2018-as hegyikerékpáros balesetben szerzett gerincsérülést. Ezután kezdett érdeklődni az űrkutatás iránt az olyan kihívásokra fókuszálva, amiken kerekesszékben is tud dolgozni. A mostani űrutazása tehát rövid ideig tartott, pár percig élvezhette csak a súlytalanságot. A lábait egy különleges pánt tartotta egyben, hogy könnyebben ki tudjon szállni a székéből a súlytalanságot elérve. Ezt az élményt korábban már átélte egy repülőgépen, így leginkább a Föld panorámájára volt kíváncsi. A székbe való visszaülésben egyébként utastársa, az egykori SpaceX-felsővezető, Hans Koenigsmann segített neki.

Benthaus így értékelte repülését végül: „Nem számítottam rá, hogy ennyire intenzív lesz, hogy őszinte legyek. Jóval intenzívebb volt, mint amire gondoltam. A mozdulatok lassabbak, igen, lassabbak, de sokkal erőteljesebbek”.