Kibékültek az óvodások

"Sajátos módon kibékült Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely" – írta a Fővárosi Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya. Íme a jelenet, nézni is kínos:

A nagy összeveszés a buzivonulás miatt pattant ki . Baranyai két előterjesztéssel is készült a közgyűlésre, de azokat szerinte Karácsony letiltotta, aki ezek után megkapta Baranyaitól a világ leggyávább főpolgármestere címet.

Karácsony már akkor azt mondta, hogy mindig is támogatta a "Pride"-ot, és hogy idén is megtartják majd azt Budapesten. Az ATV-ben is megismételte ezt, ahol Baranyait a világ legbátrabb polgármesterének titulálta.

(Telex nyomán)