Extra :: 2025. június 8. 16:48 ::

Vége a világnak - Heti progresszió (CCLXXXVI. rész)

Másodszorra jelentkezik rovatunk 2025 nyarán, ezúttal is olvasói anyagok, illetőleg egy rendkívül sokkoló hír kapott helyet a Heti progresszió CCLXXXVI. részében.

Fogjunk is bele!

3. Időről időre elindít a Coca-Cola Company egy olyan kampányt, ahol a palackozott kólák címkéjén neveket, beceneveket, társaságokra utaló elnevezéseket tüntetnek fel.

A kezdeményezés idén is berobbant, s mivel nemzetközi cégről beszélünk, nem csak Magyarországon. Az alábbi polcon a németországi, de nem feltétlenül német kínálat látható, ahol bizony egyáltalán nem őshonos német nevek is bőven helyet kaptak.

A Coca-Cola tehát már kész tényként kezeli a népességcserét, s ha így haladunk tovább, minden jel arra utal, hogy 80-100 év múlva már nem, vagy alig kell kiadniuk valódi német neveket tartalmazó palackokat.



Jöhet neked is német Coca-Cola, Mehmet?

Köszönet a találatért olvasónknak!

2. Igen, ismét június van. Ez azt jelenti, hogy még az átlagnál is többször fogok az LMBTQ-lobbival kapcsolatos anyagokat hozni, ezt a mostanit is kedves olvasónk fotózta Angliából.



Elmegy az ember étvágya...

Gondolom nem igényel különösebb magyarázatot a dolog, ugyanis ez egy LGBT-szendvics, mert pár idióta úgy gondolta, hogy miért ne? Érdekesség, hogy a gyártó a brit Mark & Spencer, ami idehaza inkább a ruhamárkaként ismeretes – már akinek, de foglalkoznak lakberendezési tárgyakkal, és amint látható, élelmiszerrel is.

Így kell elvenni az étvágyat, szóval a fogyókúra-menedzsmentet is felvehetnék a tevékenységi listájukra.

1. És akkor a végén jöjjön a címadó hír. Hamarosan vége van ugyanis Gyurcsány Ferenc Minecraft-világának, a veterán politikus a jelek szerint tényleg komolyan vette, hogy „félig nem lehet elmenni” (mármint a politika világából).

A „hamarosan” az konkrétan vasárnap este, így már javában a búcsúzkodás zajlik a virtuális világban. A hírt a közösség Discord-csoportjában írta ki Hegi, aki a szerver egyetlen DK-aktivistája, s aki hozzátette azt is, hogy a jövő héten még elérhető lesz a szerver, hogy mindenki lementhesse a Gyurcsány szerverén készült alkotásokat.



A jelek szerint a DK egykori elnöke tényleg komolyan gondolja a visszavonulást



Gyurcsány-Nap Gyurcsány virtuális világában (fotó: Discord)

A FeriMC, vagyis Gyurcsány Ferenc Minecraft-szervere fél éve indult, miután az eredetileg viccnek szánt törekvés népakaratban öltött testet.

Meg kell hagyni, hogy ügyes húzás volt a DK-tól a szerver elindítása, amivel meglehetősen erős közösséget tudtak formálni, még az offline térben is szerveztek találkozót Gyurcsány részvételével. Most azonban vége szakad ennek a mókának is, pontosabban „pár dologgal” még készülnek az üzemeltetők a következő hónapokban , illetve azt írták, hogy „a közösség is megmarad”.

A mai Heti progressziónak azonban fixen vége van, jövő héten ismét találkozunk – már ha felkel még a Nap a leállítás után.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info