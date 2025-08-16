Extra :: 2025. augusztus 16. 21:59 ::

Századik születésnapját ünnepelte a magyar bokszszövetség

Hatalmas érdeklődés övezte szombaton a Hősök terén a Magyar Ökölvívók Szövetsége századik születésnapja alkalmából rendezett egész napos gálát, melyen három ringben, száz mérkőzést élvezhettek a kilátogatók, akik a sportág hazai legendáival, jelenlegi és jövőbeni bajnokaival is találkozhattak.

A centenáriumi ünnepség 11 órakor vette kezdetét, miközben a Puskás Arénában komoly sportdiplomáciai találkozót tartottak Kovács István, a magyar szövetség elnökének kezdeményezésére. Az olimpiai bajnok, profi és amatőr világbajnok legendás öklöző ugyanis nem csupán a sportág hazai résztvevőit hívta meg a fővárosba, hanem mások mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert nemzetközi szövetség, a World Boxing (WB) vezetőjét, illetve a négy nagy profi szervezet közül kettő, a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) és a Boksz Világszervezet (WBO) első emberét is, akik tárgyaltak egymással, amire korábban nem volt példa.

Az ünnepi események viszont a Hősök terén zajlottak, ahol a rekkenő hőség ellenére már a kezdésre szép számú nézősereg gyűlt össze, majd késő délutánra kifejezetten nagy tömeg figyelte a meccseket, illetve látogatott el a Honvédség sátraiba, a fiatalabbak pedig közben videójátékozhattak is.

A hangulat egészen kiváló volt, a sportág rajongói utánpótlásmeccseket és magyar bajnoki női profi összecsapást éppúgy láthattak, mint a magyar bokszlegendák és külföldi nagyságok gálameccseit. A körítés méltó volt a centenáriumi ünnephez. A magyar bokszrajongók legszebb emlékeit eleveníthette fel például, amikor Erdei Zsolt a Szállj el kismadár című dalra vonult a ringhez a Kótai Mihály elleni meccsére, míg Kovács Istvánt, ahogy aktív korában, úgy most is a Carmina burana dallamai "kísérték" a szorítóba a WB-elnök Boris van der Vorst elleni összecsapására, a lengyelek legendáját, Dariusz Michalczewskit pedig az "Eye of the Tiger". Utóbbi a világbajnoki induló nehézsúlyú Kiss Leventével csapott össze. A gálamérkőzéseken két győztest hirdettek.

Az esemény egyik csúcspontja volt, amikor a szeptemberi, liverpooli világbajnokságra utazó, 16 fős magyar válogatott tagjai esküt tettek, ahogy az is, amikor díjazták a legidősebb élő magyar bajnokot, az 1959-ben győztes Ungvári Zoltánt, a legfiatalabb felnőtt magyar bajnokot, a 17 éves, júliusban aranyérmes Horváth Kirát, a legtöbbszörös bajnok Lakatos Pált (10 aranyérem) és Nagy Tímeát (12 arany), illetve a legendás edző Szántó Imrének, Öcsi bácsinak életműdíjat adtak át.

(MTI)