"Marketinges vagy, Gábor?" - Heti progresszió (CCXCVI. rész)

A nyár vége kissé átalakította a Heti progresszió menetrendjét (is), így kivételesen a mai napon pótoljuk a kimaradt múlt vasárnapi részt. Olvasóink beküldött válogatásait ezúton is köszönöm, a hetiprogresszio@kuruc.info-ra természetesen továbbra is küldhetnek ilyeneket.

Most pedig álljunk is neki a szokásos hármas listának!

3. Gondolom minden olvasónk rejtett álma volt a „How gay are you?”, vagyis „Mennyire vagy homoszexuális?” című LGBTQ-kvíz kitöltése, mellyel a képet beküldő illetőt is zaklatták szponzorált hirdetés formájában.

Kíváncsiság gyanánt beírtam Google-keresőbe pár kulcsszót az itt látható képről, és számomra meglepő módon az AI-alapú áttekintés is jelentkezett pár gondolattal. Kifejti, hogy szexuális orientációt nem lehet megállapítani ilyen kvízekből, pusztán „szórakozásra” alkalmasak, hiszen ez egy jóval komplexebb kérdés annál, semmint hogy egy LGBTQ-kvíz döntsön róla.



Bizonyára a "legjobb" módszer, hogy nemi identitást kutassunk

2. A soron következő alanyunk kivétel lesz, hiszen a „nagyvilágban” történt progresszivitás helyett az olvasói kreativitást helyezi reflektorfénybe. Mivel utóbbit mindig is tiszteltem, illetve olvasónk elérte, hogy nevessek egy jót ezen a borongós csütörtökön, úgy döntöttem, hogy helyet kap a rovatban, főleg, hogy néhány személy odatoldása ad némi progresszív ízt a bölcsességeknek.

Ez az „Aranyszabályok” motivációs függesztmény jött olvasónkkal szembe, ő pedig néhány név hozzáadásával teljesen más értelmet adott a megfelelően „tág intervallumban” értelmezhető mondatoknak.

Így lett az „Idő minden sebet begyógyít, adj neki időt” – egyébként szerintem őrületes nagy hazugságából – egy fiktív Netanjahu-idézet, de Pintér Sándor belügyminiszter számára is fontos a „megbékélés a múlttal”, hogy a jelenre koncentrálhasson.

A szupergazdag Mészáros Lőrinc szerint pedig ne ítélkezzünk és ne hasonlítgassuk az életünket másokéhoz, hiszen nem lehet fogalmunk arról, hogy „az ő útjuk miről szól”. Mondjuk arról igen, hogy Mészárosé miről.

A többi bölcsességet lásd a képen.



Egy-egy apró átalakítással gyakran teljesen más értelmet nyer minden

1. Végül az utolsó. Gábor nevű olvasónkat állásajánlattal találta meg a Pamutlabor, amely alapjáraton nem is baj, csakhogy a Pamutmanók, akikhez csatlakozni kellene, szemlátomást beleragadtak a júniusi Pride-hónapba, és szivárványos pólókat gyártanak.

Hiába kérdezték tehát, hogy „Marketinges vagy, Gábor?”, neki csak annyi volt a kérdése, hogy „mégis milyen marketingesre vágynak ezek?”

A válasz bizonyára ott függeszkedik a Pamutmanó mögött egy póló formájában, szóval a költői kérdést meg is válaszoltuk Gáborral közösen.



Szerintem Gábornak nem tetszett az állásajánlat

Ezzel pedig vége is a mai résznek, a jó hír viszont az, hogy vasárnap már ismét érkezünk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info