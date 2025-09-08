Extra, Videók :: 2025. szeptember 8. 07:42 ::

Nagyon elszántan próbált meg a levegőben kiszállni egy részeg utas a Ryanair járatából

Franciaországban hajtott végre kényszerleszállást a Ryanair az angliai Bournemouth-ból a spanyolországi Gironába tartó járata, miután az egyik utas ittas állapotban zavarta meg az utazást.

A Sun beszámolója szerint a részeg férfi az utazás közben előbb elment vécére, majd visszafele jövet a repülőgép egyik vészkijáratához sétált, és megpróbálta kinyitni. A gépen tartózkodók közül többen próbálták ezt megakadályozni, mire a férfi agresszívvá vált, rugdosni és ütni kezdett. Az egyik utas szerint fél órán át zajlott az incidens, mire végre a földre tudták szegezni, lábait pedig egy biztonsági övvel lekötözni, hogy ne rugdosson tovább. Egy másik utas szerint a férfi már az utazás korábbi részében, a saját társaságában is összeszólalkozott valakivel. Egy harmadik szerint, amikor immár leszíjazva visszaültették a helyére, lefejelt egy nyugdíjast.



Kép: BNPS

A gép az utazást megszakítva Toulouse-ban szállt le, ahol a rendőrök már várták a gépet, és eltávolították a férfit a fedélzetről. Egy utas által készített videófelvételen látszik, hogy a férfi rátámadt a rendőrökre, amikor azok le akarták vezetni a gépről, és akkor sem nyugodott meg, amikor már leszálltak a járműről, végül három rendőrnek kellett leszorítania a földre. A gép ezután immár a férfi nélkül folytatta tovább az útját Gironába.

Dramatic moment armed cops drag boozy Brit stag do louts off Ryanair jet pic.twitter.com/znUxYPRWxl September 7, 2025

A Ryanair szóvivője megerősítette az esetet, és elmondta: „a Ryanair szigorú zéró tolerancia politikát alkalmaz a helytelenül viselkedő utasokkal szemben, és továbbra is határozott intézkedésekkel fog fellépni a rendbontókkal szemben, biztosítva, hogy az utasok és a személyzet tiszteletteljes és stresszmentes környezetben utazhasson, felesleges incidensek nélkül.”