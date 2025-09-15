Extra, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 15. 19:38 ::

Furcsa "nők" - Heti progresszió (CCC. rész)

Ismét egy kis késéssel jelentkezik a Heti progresszió rovata, persze a kínálat ettől még ezúttal sem változik, ráadásul kerek évfordulót, jelen esetben a CCC. részt ünnepelhetjük. Minden kedves olvasónknak köszönöm a beküldött anyagokat, és hogy ilyen hosszú ideje segítik, támogatják a rovat működését. A hetiprogresszio@kuruc.info természetesen továbbra is üzemel.

Most pedig ugorjunk fejest a következő adagba!

3. Ezen a héten az olvasóink által beküldött képek vannak fókuszban, ezekből kettő pedig meglehetősen azonos témát dolgoz fel.

A reklámokon látható „nőket” ugyanis a lehető legtermészetesebb módon csempészték be a többi szereplő közé, mintha teljesen normális, átlagos lenne a látvány.

A – már mondhatjuk azt, hogy természetesen – német Otto webáruház „keresd a hibát” játékot játszik, ugyanis hiába van a reklámban „valakinek” hosszú, szőke, nőies haja, nem kell ahhoz sasszem, hogy meglássuk, ott bizony egy férfi szeretne nagyon más lenni, mint ami valójában.

21. századi német „innováció”.



Eléggé szembetűnő a hiba

2. A Haus Labs Lady Gaga által 2019. szeptember 17-én alapított állatkísérlet-mentes és vegán kozmetikai márka.

Az elmúlt hat évben Lengyelországba is betörtek, onnan származik az alábbi, szintén olvasónk által küldött kép. A Haus Labs by Lady Gaga mottója a „We belong to something beautiful” („Valami széphez tartozunk”), a képen pedig – az énekesnőn és egy fekete modellen kívül – egy transznemű „nő” is látható, jelzésértékűen pont alatta található a tárgyalt felirat.

Ezen a ponton láthatjuk, hogy már nem is a bőrszín kérdésénél tartunk az északi civilizáció reklámjaiban, hanem a lobbi már azt is meg akarja hamisítani, ki nő, és ki férfi.



Mindenhol ott vannak...

1. A Tamanet egy magyarországi, a nagy cégeknél kisebb internet-szolgáltató, mégis félrecsúszott valami a főoldalon található első slideshow-képüknél.

Az „Új Generációs Internet adta lehetőségeket” egy nem éppen Magyarország-kompatibilis családdal hirdetik, ami azért különösen érdekes, mert a cég vidéki, érpataki székhelyű, még csak nem is budapesti.



Magyar szolgáltató vidéken

Ahogy az előző kettő esetében, ezt a találatot is köszönjük kedves olvasónknak.

Mára viszont ennyi fért bele a Heti progresszióba, a tervek szerint ezen a héten még egyszer, vasárnap is jelentkezik a rovat.

