Azt hitte Orbán Szekszárdon, hogy Szegeden van?

Orbán tényleg azt hitte, hogy Szegeden van – a videón is látszik, hogy előbb mondott egy teljesen lehetetlen statisztikai adatot Szekszárdra, majd a beszéd későbbi részében már Szegedet említette helyszínként – írta Hadházy Ákos Facebook-oldalán csütörtök este egy közzétett videójához.

A felvételen az látható, amint Orbán viktor a szekszárdi uszoda átadásán azt állította, hogy 2010-ben 15 ezer álláskereső volt Szekszárdon, most pedig ötezer alatt van a munkanélküliek száma, és a városban 3 százalék alatti a munkanélküliségi ráta.

Hadházy szerint ez azonban lehetetlen:

Szekszárd teljes lakossága 2010-ben alig haladta meg a 32 ezret, a 15 ezres munkanélküli adat tehát azt jelentené, hogy akkor minden második embernek – beleértve a gyerekeket, időseket is – nem volt munkája.

A képviselő leszögezte: ez összeegyeztethetetlen a hivatalos statisztikákkal és a lakosság számával. „A helyi vagy regionális statisztikáknak nézve sem találunk ilyen adatot, így az elhangzott szám vélhetően téves, vagy nem Szekszárdra, hanem egy nagyobb területi egységre vonatkozott volna”, jelezte Hadházy.

