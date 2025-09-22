Extra, Háború :: 2025. szeptember 22. 14:23 ::

Több mint 35 ezer haszid zsidó érkezett Ukrajnába "szilveszterezni" - csábító célpont lehetnek egy eltévedt orosz rakétának

Már több mint 35 ezer haszid zsidó zarándok érkezett az Ukrajna középső részén fekvő Cserkaszi megyei Umany városába megünnepelni a zsidó újévet, a Rós hásánát - közölte Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője hétfőn egy tévéműsorban.

A tisztségviselő elmondta, hogy a zarándokok nemcsak az EU-országokkal közös határokon keresztül utaznak be az országba, hanem nagy számban érkeznek a moldovai határon át is. Demcsenko hozzátette, hogy a haszid zarándokok érkezése már hetek óta tart, de többségük az elmúlt öt napban lépte át az ukrán államhatárt.

pic.twitter.com/USe5lMACSL Since the 1990s there has been a growing Jewish population in Uman, Ukraine. This is some of them enjoying a celebration "Jewish Ukrainian style".😀 Ukraine is a free country for EVERYONE to live in peace again after victory🇮🇱🇺🇦 https://t.co/wpxz0qw8Q5 November 10, 2023

"Becsléseink szerint az elmúlt néhány hétben több mint 35 ezer haszid zarándok érkezett Ukrajnába, többségük szervezett csoportokban. Voltak, akiket nem engedtek be az országba, főként a személyi okmányokkal kapcsolatos problémák vagy korábbi ukrán jogszabálysértések miatt" - jegyezte meg a szóvivő.

Az ukrán külügyminisztérium szerdán figyelmeztette a honlapján az Umanyba készülő haszid zarándokokat: vegyék figyelembe, hogy Ukrajna területén az Oroszország által indított háború miatt nem tudják garantálni a külföldi állampolgárok teljes körű biztonságát - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

"Oroszország immár több mint három éve tartó, teljes körű agressziója Ukrajna ellen, az ukrán városokra és településekre, a polgári és közlekedési infrastruktúrára mért folyamatos és tömeges rakétacsapások, az állandó orosz terror, a diverziók és provokációk valós veszélyt jelentenek az emberek életére és biztonságára" - irta közleményében a külügy tárca.

Hozzátették, hogy amennyiben a zarándokok az ukrán hatóságok figyelmeztetései ellenére mégis ellátogatnak Umanyba, számolniuk kell azzal, hogy Ukrajnában hadiállapot van érvényben. Ez magában foglalja a kijárási tilalmat, a fokozott járőrözést, a tömegrendezvények és gyülekezések tilalmát, valamint kényszerintézkedéseket azokkal szemben, akik nem tartják be a meghatározott korlátozásokat.

Ezenkívül a külügyminisztérium emlékeztetett a lehetséges közlekedési fennakadásokra a bombázások miatt, Umanyban a megfelelő számú óvóhely, valamint az elegendő egészségügyi személyzet hiányára.

(MTI nyomán)