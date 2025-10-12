Extra, Tudomány és technika :: 2025. október 12. 23:53 ::

Hitler: BDSM Bunker - Heti progresszió (CCCIV. rész)

A soron következő Heti progresszió tematikus rész, kizárólag videójátékokkal fogunk foglalkozni. Kedves olvasóink hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleit ismét köszönöm, ez a rész sem jöhetett volna létre nélkülük.

3. Bassar el-Aszad egykori szír vezetőt 2024-ben űzték el a hatalomból, azóta családjával Moszkvában él.

Egy egykori magas rangú szír katonai beosztott a Zeitnak nyilatkozott arról, hogy a volt elnök videójátékokkal múlatja az időt , napi több órát játszik.

Mivel volt elnökként nincs túl sok dolga, a videójátékok mellett sokszor van Moszkva külvárosában található villájában, de néha ellátogat egy bevásárlóközpontba is.



Aszadnak hirtelen lett sok szabadideje (fotó: Freepik/fastcompany.com)

Több egykori szír vezető szerint az Aszad-család Moszkván belül szabadon mozog, biztonságukra egy magáncég ügyel. Az információk szerint Aszadék egy moszkvai luxus-felhőkarcolóban élnek, Bassár öccse, Maher-el Aszad egykori tábornok pedig a moszkvai Four Seasons Hotelben lakik, elvileg minden nap lerészegedik és vízipipázik.

2. Nem feltétlenül mostanság a legfényesebb a Ubisoft csillaga, de az egyik, ha nem a leghíresebb sorozatuk szerencsére elkerült egy újabb csúfos fejezetet.

Az Assassin’s Creed széria legutolsó darabja, a Shadows is eléggé megosztó volt, mert egy Japán-tematikájú történetbe sikerült beerőszakolni egy fekete bőrű szamurájt, de volt a kiadó polcán még egy „remek” terv, amit hála Istennek elkaszáltak: egy felszabadított rabszolgát kellett volna irányítanunk, aki többek között a Ku-Klux-Klan ellen is harcol.



Megmenekült egy fiaskótól a Ubisoft (forrás: Ubisoft)

A játék az amerikai polgárháború, és azt követő néhány évben játszódott volna, létezését több volt és jelenlegi alkalmazott is alátámasztotta. A háború után a felszabadított rabszolga a történetben nyugatra költözik, közben pedig csatlakozik a testvériséghez, hogy aztán újra délre menjen olyan csoportok ellen harcolni, mint a fehér felsőbbrendűséget hirdető Ku-Klux-Klan.

A játék koncepciós fázisban volt, évekre a megjelenéstől, de már ténylegesen dolgoztak rajta. Dacára annak, hogy több fejlesztő úgy gondolta, „pozitív társadalmi változásokat” tudnának elérni vele, 2024-ben kaszát kapott a projekt az Amerikában észlelhető feszült politikai légkör és a megosztó téma miatt.

A Shadows kapcsán is többször érte a Ubisoftot kritika, hogy túl sok a woke-tartalom a játékukban, de egy ilyen Assassin’s Creed rész bizonyára feltette volt a dicstelen pontot az i-re, úgyhogy jó döntés volt törölni azt.

1. Nevetséges, de nemrég egy csomó szextartalmú videójátékot törölt a könyvtárából a Steam, ám a lelkesedés ezek szerint nem mindenre hatott ki. Így lelhető fel mind a mai napig a digitális áruház kínálatában a Hitler: BDSM Bunker című valami.



Ezek szerint sok más szexjátékkal ellentétben ez simán belefér a Steamnek... (fotók: Steam)

A történet szerint a világháború után Hitler egy titkos bunkerben rejtőzik el Christoph asszisztensével, a rejtőzködés alatt pedig „közel kerülnek egymáshoz”. Mivel alapvetően ez egy third-person shooter, ezért a posztapokaliptikus világban zombikra is kell lövöldözni, csak hogy ne mindig a BDSM körül forogjon a játék.

A Hitler BDSM értékelése „nagyon pozitív” a felhasználók jóvoltából, a fejlesztő pedig nem más, mint az Adolf Games. A Steam szerint a műfaja pedig „könnyed kaland”.

Azt hiszem, hogy én itt és most le is zárom a heti részt, jövő vasárnap ismét érkezem három újdonsággal.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info