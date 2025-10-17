Extra, Háború :: 2025. október 17. 17:14 ::

Huffington Post: "ki javasolta Budapestet?" - Fehér Ház: anyád!

A csütörtöki bejelentés óta sokakat foglalkoztat, miért éppen Budapestet választották Donald Trump és Vlagyimir Putyin esetleges találkozójuk helyszínéül. A HuffPost is próbált utánajárni a döntés hátterének – a kapott válaszok azonban meglepőek voltak.



Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images

A találkozó helyszínével kapcsolatban felmerül a kérdés, mennyire szerencsés Budapest választása, hiszen a városnak fontos szerepe volt a nemzetközi diplomáciában. Itt írták alá 1994-ben a budapesti memorandumot, amelyben az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Oroszország garantálták Ukrajna területi integritását cserébe azért, hogy az ország lemond szovjet örökségként birtokolt nukleáris fegyvereiről. A megállapodást Oroszország 2014-ben a Krím annektálásával, majd 2022-ben Ukrajna megtámadásával szegte meg.

A Huffington Post újságírója rákérdezett, ki javasolta Budapestet a mostani csúcstalálkozó helyszínéül.

– Anyád javasolta – reagált Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

– Anyád – erősítette meg Steven Cheung kommunikációs igazgató.

A lapnak nyilatkozó Jim Townsend, a Center for a New American Security elemzője szerint a háttér inkább személyes szimpátián alapul: „Trumpnak valószínűleg fogalma sincs a budapesti memorandumról – vagy, ha van, nem érdekli. Sokkal valószínűbb, hogy kedveli Orbánt, és úgy gondolja, ezzel kedvez neki. Putyin pedig Orbán szoros szövetségese. A világ nagy része nem tekintené Budapestet semleges helyszínnek egy ilyen találkozóra, de Trump és Putyin feltehetően igen” – áll a Huffington Post cikkében , amit a lap vezető fehér házi tudósítója, S. V. Date jegyzett.

(HP - Index nyomán)