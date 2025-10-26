Extra :: 2025. október 26. 09:59 ::

Indokolatlan Labubu - Heti progresszió (CCCVI. rész)

Október utolsó Heti progressziója kopog az ajtón ezen a borongós őszi napon, mi pedig be is engedjük. Olvasói képek és egy furcsa történet tarkítják a szám szerint CCCVI. részt.

hetiprogresszio@kuruc.info -ra küldött olvasói leveleket ezúton is köszönöm, továbbra is biztatok mindenkit az aktív részvételre!

Most pedig vágjunk is bele!

3. Első helyszínünk a Primark magyarországi boltja, ahová olvasónk egy ismerősével ment be vásárolni. Olvasónk szerint rengeteg zsidó vásárlóval találkoztak (meg egy Abdul nevű eladóval), mégis, amin végül a leginkább felháborodtak, az a képen látható pulcsi.



Rendkívül "illik" az ünnephez...

A „pokoltűz” és ez a minta valóban nem éppen Jézus születését, vagy a szeretet ünnepét juttatja eszünkbe, így olvasónknak, és ismerősének is az volt az álláspontja, hogy így akarják meggyalázni e szent ünnepet – már október végén.

2. Pont múlt vasárnap történt az eset , viszont az akkori rovatba már nem fért bele, ellenben azt sem akartam, hogy egyáltalán ne kapjon itt helyet. Így jött a kompromisszumos megoldás, szerepelni fog most.

Kádár János és Kádár Jánosné sírja már korábban sem volt mentes a furcsa történésektől, de a mostanira sincs különösebb épkézláb magyarázat.

A Labubu figura egy szörnyecskére emlékeztető apró játék, melyet Kasin Lung kínai művész alkotott meg, első ízben 2015-ben. A művészt groteszk mesék inspirálták, és habár nekem egyáltalán nem tetszenek e figurák, a világ nagyjából megőrül érte.

Olyannyira, hogy múlt héten még Kádár János sírjára is jutott belőle egy darab, ahogy azt a fotón is láthatjuk. Az indíték, a pontos időpont és az elkövetők kiléte természetesen ismeretlen, és minden valószínűség szerint nem is fog kiderülni.



Erre azért nem sokan számíthattak (fotó: 444/olvasói)

Egyébiránt nem Kádár János az egyetlen kommunista történelmi személyiség aki Labubut kapott. A nyár folyamán Karl Marx nyughelyét is megkínálták egy példánnyal.



Valamiért szeretnek Labubut tenni kommunista személyiségek sírjára (fotó: Pop Crave X-oldala)

1. Zárásként pedig egy kis zavar az erőben. Kétségtelenül jól néz ki az itt látható Legóból készült Halálcsillag, de igazán figyelhettek volna rá (főleg, amennyibe kerül…), hogy a magyarországi vásárlók elé magyar tesztalannyal tárják a portékát.



Amúgy sem egy olcsó mulatság...

Úgy látom, nem jött össze. Pedig még gyáruk is van itthon. Ráadásul a második legnagyobb a világon.

Egy hét erejéig bezárjuk a bazárt, hogy immáron novemberben ismét érkezhessen a legújabb Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info