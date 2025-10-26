Október utolsó Heti progressziója kopog az ajtón ezen a borongós őszi napon, mi pedig be is engedjük. Olvasói képek és egy furcsa történet tarkítják a szám szerint CCCVI. részt.
A hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött olvasói leveleket ezúton is köszönöm, továbbra is biztatok mindenkit az aktív részvételre!
Most pedig vágjunk is bele!
3. Első helyszínünk a Primark magyarországi boltja, ahová olvasónk egy ismerősével ment be vásárolni. Olvasónk szerint rengeteg zsidó vásárlóval találkoztak (meg egy Abdul nevű eladóval), mégis, amin végül a leginkább felháborodtak, az a képen látható pulcsi.
A „pokoltűz” és ez a minta valóban nem éppen Jézus születését, vagy a szeretet ünnepét juttatja eszünkbe, így olvasónknak, és ismerősének is az volt az álláspontja, hogy így akarják meggyalázni e szent ünnepet – már október végén.
2. Pont múlt vasárnap történt az eset, viszont az akkori rovatba már nem fért bele, ellenben azt sem akartam, hogy egyáltalán ne kapjon itt helyet. Így jött a kompromisszumos megoldás, szerepelni fog most.
Kádár János és Kádár Jánosné sírja már korábban sem volt mentes a furcsa történésektől, de a mostanira sincs különösebb épkézláb magyarázat.
A Labubu figura egy szörnyecskére emlékeztető apró játék, melyet Kasin Lung kínai művész alkotott meg, első ízben 2015-ben. A művészt groteszk mesék inspirálták, és habár nekem egyáltalán nem tetszenek e figurák, a világ nagyjából megőrül érte.
Olyannyira, hogy múlt héten még Kádár János sírjára is jutott belőle egy darab, ahogy azt a fotón is láthatjuk. Az indíték, a pontos időpont és az elkövetők kiléte természetesen ismeretlen, és minden valószínűség szerint nem is fog kiderülni.
Egyébiránt nem Kádár János az egyetlen kommunista történelmi személyiség aki Labubut kapott. A nyár folyamán Karl Marx nyughelyét is megkínálták egy példánnyal.
1. Zárásként pedig egy kis zavar az erőben. Kétségtelenül jól néz ki az itt látható Legóból készült Halálcsillag, de igazán figyelhettek volna rá (főleg, amennyibe kerül…), hogy a magyarországi vásárlók elé magyar tesztalannyal tárják a portékát.
Úgy látom, nem jött össze. Pedig még gyáruk is van itthon. Ráadásul a második legnagyobb a világon.
Egy hét erejéig bezárjuk a bazárt, hogy immáron novemberben ismét érkezhessen a legújabb Heti progresszió.
Ábrahám Barnabás – Kuruc.info