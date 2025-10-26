Október utolsó Heti progressziója kopog az ajtón ezen a borongós őszi napon, mi pedig be is engedjük. Olvasói képek és egy furcsa történet tarkítják a szám szerint CCCVI. részt.
Most pedig vágjunk is bele!
3. Első helyszínünk a Primark magyarországi boltja, ahová olvasónk egy ismerősével ment be vásárolni. Olvasónk szerint rengeteg zsidó vásárlóval találkoztak (meg egy Abdul nevű eladóval), mégis, amin végül a leginkább felháborodtak, az a képen látható pulcsi.
Zoom
Rendkívül "illik" az ünnephez...
A „pokoltűz” és ez a minta valóban nem éppen Jézus születését, vagy a szeretet ünnepét juttatja eszünkbe, így olvasónknak, és ismerősének is az volt az álláspontja, hogy így akarják meggyalázni e szent ünnepet – már október végén.
2. Pont múlt vasárnap történt az eset, viszont az akkori rovatba már nem fért bele, ellenben azt sem akartam, hogy egyáltalán ne kapjon itt helyet. Így jött a kompromisszumos megoldás, szerepelni fog most.
Kádár János és Kádár Jánosné sírja már korábban sem volt mentes a furcsa történésektől, de a mostanira sincs különösebb épkézláb magyarázat.
A Labubu figura egy szörnyecskére emlékeztető apró játék, melyet Kasin Lung kínai művész alkotott meg, első ízben 2015-ben. A művészt groteszk mesék inspirálták, és habár nekem egyáltalán nem tetszenek e figurák, a világ nagyjából megőrül érte.
Olyannyira, hogy múlt héten még Kádár János sírjára is jutott belőle egy darab, ahogy azt a fotón is láthatjuk. Az indíték, a pontos időpont és az elkövetők kiléte természetesen ismeretlen, és minden valószínűség szerint nem is fog kiderülni.
Zoom
Erre azért nem sokan számíthattak (fotó: 444/olvasói)
Egyébiránt nem Kádár János az egyetlen kommunista történelmi személyiség aki Labubut kapott. A nyár folyamán Karl Marx nyughelyét is megkínálták egy példánnyal.
Zoom
Valamiért szeretnek Labubut tenni kommunista személyiségek sírjára (fotó: Pop Crave X-oldala)
1. Zárásként pedig egy kis zavar az erőben. Kétségtelenül jól néz ki az itt látható Legóból készült Halálcsillag, de igazán figyelhettek volna rá (főleg, amennyibe kerül…), hogy a magyarországi vásárlók elé magyar tesztalannyal tárják a portékát.
Zoom
Amúgy sem egy olcsó mulatság...
Úgy látom, nem jött össze. Pedig még gyáruk is van itthon. Ráadásul a második legnagyobb a világon.
